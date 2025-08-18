Histórico debut del Valencia Basket 3x3 en el World Tour de Lausanne

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 firmó un debut histórico en la máxima competición internacional de baloncesto 3x3, el World Tour de FIBA 3x3, disputando en Lausanne (Suiza) la novena parada del circuito los días 15 y 16 de agosto. En su primera presencia en un escenario de este nivel, el conjunto taronja ofreció una gran imagen frente a algunos de los mejores equipos del planeta y cerró su participación con una meritoria séptima posición.

El roster compuesto por Iván Aurrecoechea, Javier Herrero, Josep Peris y Juanma Robles inició el torneo midiéndose a Miami, que acabaría como subcampeón del evento. Pese al esfuerzo y la intensidad mostrada, los estadounidenses se llevaron la victoria (20-15). En el segundo encuentro de la fase de grupos, el conjunto valenciano mostró carácter para imponerse a Riffa en un duelo muy trabajado (20-21), asegurando el pase a los cuartos de final como segundos de grupo.

Ante los números uno

En la eliminatoria por acceder a semifinales, el rival fue nada menos que Ub, actual número uno del ranking mundial y a la postre campeón de la parada suiza. El Valencia Basket 3x3 compitió de tú a tú hasta los instantes finales, llegando con opciones reales de igualar el partido a falta de 40 segundos (17-19). Sin embargo, la experiencia y el acierto del equipo serbio terminaron decantando el marcador (21-17).

Próximo objetivo

El balance final dejó un séptimo puesto de enorme mérito en la primera participación de Valencia Basket 3x3 en el World Tour, confirmando que el proyecto taronja puede competir al más alto nivel y consolidando una temporada de crecimiento histórico para la sección.

El próximo reto llegará los días 22 y 23 de agosto en el Challenger de Bordeaux, donde el equipo buscará prolongar su trayectoria internacional y pelear por un billete para el Master de Shenzhen.