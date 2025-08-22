Histórico: Cinco taronja en la lista definitiva de Scariolo para el Eurobasket
El seleccionador no espera al partido del sábado en Alemania para anunciar los 12 elegidosEl Valencia Basket es, de largo, el club con más representación en la absoluta de España
Jorge Valero
La preparación para el Eurobasket aún no ha terminado al tener que jugar el sábado un último amistoso ante Alemania en Colonia, pero Sergio Scariolo no ha querido apurar más para dar a conocer la lista definitiva de 12 jugadores para el Eurobasket y, tras la derrota de este jueves en Madrid, hizo pública una lista en la que hay cinco jugadores del Valencia Basket.
Uno de los protagonistas de este último partido, el joven Álvaro Cárdenas, no entra a pesar de su buen debut con la absoluta después de su fichaje por el Valencia Basket, aunque jugará la próxima temporada cedido en el Peristeri griego. Tampoco estará un Isaac Nogués que fue convocado de urgencia por la plaga de lesiones y que pudo debutar en el anterior amistoso ante Francia, donde jugaron por primera vez un partido de España seis jugadores taronja.
La lista de 12 definitiva
Con estos dos descartes de entre los cinco que tuvo que hacer Scariolo (entre ellos el del lesionado Alberto Díaz), la lista definitiva la componen los taronja Sergio de Larrea, López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima, al margen de Mario Saint-Supéry, Santi Aldama, Darío Brizuela, los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Santi Yusta y Joel Parra.
