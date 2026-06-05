BALONCESTO
La historia apunta al Madrid y UCAM Murcia como favoritos para alcanzar las ‘semis’ de Liga Endesa
El 75,6% de las eliminatorias al mejor de tres que llegaron al 1-1, finalizaron con victoria del equipo que partía con el factor cancha a su favor
Son ya 30 las temporadas que han disputado los cuartos de final del Playoff Liga Endesa al mejor de tres partidos y los precedentes son claros y que favorecen los intereses de Real Madrid y UCAM Murcia después de disputado los dos primeros encuentros de la serie a la espera de resolverse las dos series este mismo sábado.
La contundente victoria del Real Madrid en la pista de La Laguna Tenerife (83-118) unida a la lograda por el UCAM Murcia en la pista del Barça (87-90) pone en bandeja la clasificación de los dos equipos que cuentan con la ventaja de pista en la serie.
Y es que a tenor de la estadística histórica, jugar el tercer partido en casa y ante su afición suele ser sinónimo de éxito. Tres de cada cuatro locales sellaron la clasificación en el duelo decisivo ante su público lo que apunta a los blancos y al conjunto murciano como claros favoritos para seguir adelante en los play-offs de la Liga Endesa.
Un 75% favorable al equipo con ventaja
Un total de 34 de las 45 eliminatorias que alcanzaron el 1-1, llegando al choque decisivo, se saldaron con triunfo del equipo que inició la serie con el factor cancha a su favor (75,6%). En las otras once (24,4%), la victoria cayó del lado visitante.
Aunque los precedentes admiten todo tipo de pronóstico, tanto en el duelo entre La Laguna Tenerife y en el de UCAM Murcia contra Barça. En ese sentido, los precedentes más recientes tienen a ambos equipos de protagonistas.
Por un lado, los murcianos quieren repetir el ejemplo de Unicaja en 2025 ante el Barça, cuando tras empezar perdiendo la serie, igualaron en el Palau y remataron en casa para el 2-1 definitivo.
Por otra parte, el propio conjunto murciano sirve de inspiración al Barça, pues en 2024 el cuadro pimentonero firmó el último precedente de triunfo visitante en el encuentro decisivo (1-2 en su serie ante Valencia Basket). ¿Quién logrará imponerse? Este sábado saldremos de dudas con las dos eliminatorias en juego.
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