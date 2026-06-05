La historia apunta al Madrid y UCAM Murcia como favoritos para alcanzar las ‘semis’ de Liga Endesa

Son ya 30 las temporadas que han disputado los cuartos de final del Playoff Liga Endesa al mejor de tres partidos y los precedentes son claros y que favorecen los intereses de Real Madrid y UCAM Murcia después de disputado los dos primeros encuentros de la serie a la espera de resolverse las dos series este mismo sábado.

La contundente victoria del Real Madrid en la pista de La Laguna Tenerife (83-118) unida a la lograda por el UCAM Murcia en la pista del Barça (87-90) pone en bandeja la clasificación de los dos equipos que cuentan con la ventaja de pista en la serie.

Y es que a tenor de la estadística histórica, jugar el tercer partido en casa y ante su afición suele ser sinónimo de éxito. Tres de cada cuatro locales sellaron la clasificación en el duelo decisivo ante su público lo que apunta a los blancos y al conjunto murciano como claros favoritos para seguir adelante en los play-offs de la Liga Endesa.

El Madrid respondió en Tenerife y devuelve la serie al Movistar Arena y como favoritos a pasar a 'semis' / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Un 75% favorable al equipo con ventaja

Un total de 34 de las 45 eliminatorias que alcanzaron el 1-1, llegando al choque decisivo, se saldaron con triunfo del equipo que inició la serie con el factor cancha a su favor (75,6%). En las otras once (24,4%), la victoria cayó del lado visitante.

Aunque los precedentes admiten todo tipo de pronóstico, tanto en el duelo entre La Laguna Tenerife y en el de UCAM Murcia contra Barça. En ese sentido, los precedentes más recientes tienen a ambos equipos de protagonistas.

Raieste celebra la victoria en el Palau que les abre la puerta a pasar a semifinales con el tercer duelo en casa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por un lado, los murcianos quieren repetir el ejemplo de Unicaja en 2025 ante el Barça, cuando tras empezar perdiendo la serie, igualaron en el Palau y remataron en casa para el 2-1 definitivo.

Por otra parte, el propio conjunto murciano sirve de inspiración al Barça, pues en 2024 el cuadro pimentonero firmó el último precedente de triunfo visitante en el encuentro decisivo (1-2 en su serie ante Valencia Basket). ¿Quién logrará imponerse? Este sábado saldremos de dudas con las dos eliminatorias en juego.