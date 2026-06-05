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BALONCESTO

La historia apunta al Madrid y UCAM Murcia como favoritos para alcanzar las ‘semis’ de Liga Endesa

El 75,6% de las eliminatorias al mejor de tres que llegaron al 1-1, finalizaron con victoria del equipo que partía con el factor cancha a su favor

UCAM Murcia tendrá la opción de resolver en casa tras ganar en el Palau

UCAM Murcia tendrá la opción de resolver en casa tras ganar en el Palau / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Son ya 30 las temporadas que han disputado los cuartos de final del Playoff Liga Endesa al mejor de tres partidos y los precedentes son claros y que favorecen los intereses de Real Madrid y UCAM Murcia después de disputado los dos primeros encuentros de la serie a la espera de resolverse las dos series este mismo sábado.

La contundente victoria del Real Madrid en la pista de La Laguna Tenerife (83-118) unida a la lograda por el UCAM Murcia en la pista del Barça (87-90) pone en bandeja la clasificación de los dos equipos que cuentan con la ventaja de pista en la serie.

Y es que a tenor de la estadística histórica, jugar el tercer partido en casa y ante su afición suele ser sinónimo de éxito. Tres de cada cuatro locales sellaron la clasificación en el duelo decisivo ante su público lo que apunta a los blancos y al conjunto murciano como claros favoritos para seguir adelante en los play-offs de la Liga Endesa.

El Madrid respondió en Tenerife y devuelve la serie al Movistar Arena y como favoritos a pasar a 'semis'

El Madrid respondió en Tenerife y devuelve la serie al Movistar Arena y como favoritos a pasar a 'semis' / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Un 75% favorable al equipo con ventaja

Un total de 34 de las 45 eliminatorias que alcanzaron el 1-1, llegando al choque decisivo, se saldaron con triunfo del equipo que inició la serie con el factor cancha a su favor (75,6%). En las otras once (24,4%), la victoria cayó del lado visitante.

Aunque los precedentes admiten todo tipo de pronóstico, tanto en el duelo entre La Laguna Tenerife y en el de UCAM Murcia contra Barça. En ese sentido, los precedentes más recientes tienen a ambos equipos de protagonistas.

Raieste celebra la victoria en el Palau que les abre la puerta a pasar a semifinales con el tercer duelo en casa

Raieste celebra la victoria en el Palau que les abre la puerta a pasar a semifinales con el tercer duelo en casa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por un lado, los murcianos quieren repetir el ejemplo de Unicaja en 2025 ante el Barça, cuando tras empezar perdiendo la serie, igualaron en el Palau y remataron en casa para el 2-1 definitivo.

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Por otra parte, el propio conjunto murciano sirve de inspiración al Barça, pues en 2024 el cuadro pimentonero firmó el último precedente de triunfo visitante en el encuentro decisivo (1-2 en su serie ante Valencia Basket). ¿Quién logrará imponerse? Este sábado saldremos de dudas con las dos eliminatorias en juego.

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