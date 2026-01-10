El Hiopos Lleida visita Tenerife con el morbo del reencuentro entre Txus Vidorreta y Gerard Encuentra

El Hiopos Lleida está atravesando un momento complicado. Los de Gerard Encuentra empezaron la temporada con muy buenas sensaciones, sumando cuatro victorias en los primeros seis partidos. Sin embargo, están inmersos en una racha negativa, en la que tan solo han podido cosechar un triunfo en los últimos ocho encuentros. Actualmente son decimoquintos en la tabla, mientras que el Tenerife es quinto.

Este sábado (20h) tienen una nueva oportunidad para lograr una victoria que les permita alejarse de las posiciones más bajas de la clasificación.

El duelo más morboso en los banquillos

A priori, Hiopos Lleida y La Laguna Tenerife no tendrían porque ser conocidos por tener una gran rivalidad. Sin embargo, hay un motivo que viste al choque con tintes de cierto morbo. Hay que remontarse al pasado 7 de diciembre de 2024, en el primer duelo entre ambos clubes. Ese día Txus Vidorreta fue expulsado por doble técnica, y el preparador del Tenerife, aseguró que el motivo de su enfado fue que Encuentra había mandado a un jugador a espiar sus indicaciones durante un tiempo muerto. El choque acabó con un ajustado triunfo local (91-88), y Vidorreta aprovechó para celebrarlo con especial entusiasmo.

En el partido de vuelta, el técnico de La Laguna Tenerife no acudió al Barris Nord. El club aurinegro aludió en primera instancia a una indisposición de Vidorreta, quien unas semanas más tarde reconoció que se había ausentado por decisión propia para evitar problemas.

El Manresa recibe al Breogán en el Nou Congost

Los del Bages se enfrentarán a partir de las 21h a un Breogán que está siendo una de las notas más positivas de la temporada en ACB. Los lucenses son décimos con seis victorias y ocho derrotas y todavía tienen alguna opción de clasificarse para la Copa del Rey, mientras que los manresanos podrían igualarles en caso de salir victoriosos. Diego Ocampo podría recuperar a los exteriores Hugo Benitez y Eli Brooks, lesionados en los últimos días. Dani Pérez es la única baja segura.