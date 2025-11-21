Hiopos Lleida y UCAM Murcia se citan en un duelo con aroma a Play-Offs

Duelo de alto voltaje en el Barris Nord. Dos de los equipos más intensos de la Liga Endesa se verán las caras este sábado (18 h). UCAM Murcia disputa competición europea esta temporada, pero en el choque de esta semana pudo dar descanso a los hombres que venían acumulando más minutos, y llegará reforzado a Lleida. Los murcianos registran cinco victorias en siete partidos en competición doméstica hasta la fecha.

Por su parte, los de Gerard Encuentra vienen de perder en el Nou Congost ante el BAXI Manresa (99-86), una derrota que no les saca de los puestos de Play-Offs, ya que los catalanes son séptimos con un balance de 4-3. Sin embargo, quieren aprovechar el hecho de jugar en casa para volver a demostrar que su feudo es un fortín.

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida / ALEX LÓPEZ / EFE

En esta misma línea, Sito Alonso advirtió en la previa del encuentro de la dificultad del mismo: "Los jugadores no conocen el ambiente que se van a encontrar, es uno de los campos más difíciles de la temporada. Lleida ha dado un paso adelante después de su primer año con un grupo más experto", comentó el técnico del UCAM Murcia.

El Manresa tiene una complicada visita a Málaga

El equipo del Bages afronta un choque muy complicado en el Martín Carpena (sábado, 20 h). Los de Diego Ocampo vienen de perder ante la Reyer de Venecia (97-93) el pasado miércoles en Eurocup, pero a pesar de la derrota, las sensaciones son mucho mejores que las de hace una semana. El triunfo cosechado en el derbi ante el Lleida y la forma de competir en tierras italianas hace que los aficionados manresanos sean más optimistas.

Además, Ocampo podrá contar con Pierre Oriola, que debutó el miércoles y será de la partida también en Málaga. La llegada del pívot de Tárrega aportará experiencia y oficio al vestuario.