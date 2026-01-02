El Hiopos Lleida rompe su racha negativa en la pista del MoraBanc, un rival directo

El Hiopos Lleida, que acumulaba seis partidos consecutivos perdiendo, superó a domicilio por 79-87 al MoraBanc Andorra, un rival directo para la permanencia en la Liga Endesa.

AND-LLEI Liga Endesa MOR 79 87 LLEI Alineaciones MoraBanc Andorra, 79 (21+16+24+18): Shannon Evans II (4), Best (9), Okoye (14), Kostadinov (2) y Pustovyi (10) -cinc inicial-; Aaron Ganal (-), McKoy (4), 'Chumi' Ortega (3), Udeze (6), Kuric (13), Rubén Guerrero (-) y Castañeda (14). Hiopos Lleida, 87 (15+19+30+23): Batemon (19), Agada (11), Millán Jiménez (5), Ejim (10) y Atoumane Diagne (7) -cinc inicial-; Golomán (15), Oriol Paulí (9), Walden (3), John Shurna (6), Zoriks (2), Krutswig (-) y Mikel Sanz (-).

Los de Gerard Encuentra, con un parcial de 9-19 en el tramo final se llevaron una victoria importante con 19 puntos de James Batemon y 15 y 8 rebotes de Golomán. En el MoraBanc debutó Xavier Castañeda con 14 puntos máximo anotador con Stan Okoye.

En el 'derbi de proximidad' no faltó intensidad. El MoraBanc Andorra y el Hiopos Lleida, en un ambiente de final en las gradas y también en la pista, ofrecieron un primer cuarto dónde cada jugada se luchaba hasta las últimas consecuencias.

Dominio local al inicio

Los de Gerard Encuentra recibieron tres faltas en los tres primeros minutos y los de Joan Plaza, con una defensa al límite sin demasiado cástigo, dominaron el primer acto.

El experimentado técnico barcelonés de los locales sorprendió con el primer cambio dando minutos al base andorrano Aaron Ganal por la lesión de Rafa Luz. Y su segundo cambio, Justin McKoy, que según el presidente no iba a jugar más partidos con los andorranos. El primer cuarto finalizó con un 21-15.

Artem Pustovyi trata de anotar ante Cameron Krutwig / Fernando Galindo / EFE

La puesta en escena del segundo cuarto del Hiopos Lleida fue mejor y el MoraBanc empezó a quedarse sin ideas en ataque. A los 5'50" debutó el base norteamericano, con pasaporte bosnio, Xavier Castañeda, cedido por el Unicaja Málaga y que no superó la revisión médica con el Hiopos Lleida. A 4'10", los de Gerard Encuentra se pusieron por delante en el electrónico con un mate de Golomán (28-29).

Primer punto de Castañeda

Un triple de Kyle Kuric sirvió para dar ventaja a un equipo local que fue a remolque en este segundo cuarto, pero que acabó con un 37-34 y el primer punto de Castañeda con un tiro libre.

En la reanudación, el Hiopos Lleida se sintió más cómodo en la pista como en el segundo cuarto contra un MoraBanc atenazado por los nervios y muy poco acertado en su juego colectivo. Además sufrió bastante en defensa con 30 puntos encajados en 10 minutos.

Xavier Castañeda se midió ante un Hiopos Lleia que había renunciado a ficharle al no pasar la revisión médica / Fernando Galindo / EFE

Los de Gerard Encuentra llegaron a tener una máxima diferencia de 6 (47-53). La aparición de Xavier Castañeda fue clave para mantener dentro del partido al MoraBanc con 7 puntos casi consecutivos con dos triples, una entrada y dos tiros libres convertidos. El tercer cuarto fue para Hiopos Lleida (61-64) con dos puntos de un Oriol Paulí sin piedad contra uno de sus ex-equipos ACB.

Un parcial visitante de 0-8

El último cuarto empezó con la quinta personal a Atoumane Diagne y un parcial de 5-0 (66-64) con dos tiros libres de Pustovyi y un triple de Aaron Best, otro que no iba a jugar con la camiseta del MoraBanc según el presidente Gorka Aixàs.

Los de Gerard Encuentra reaccionaron con un parcial de 0-8 para situar el 70-76 a 1'52" del final. A 1'27", los visitantes sentenciaron con el 74-81. Y ni los tres tiros libres de Castañeda sirvieron para creer en la remontada con la afición marchando del Pabellón Toni Martí. El partido finalizó con un 'alley-hoop' de Golomán que sirvió para romper la racha de los catalanes y provocando la tercera derrota seguida del MoraBanc.