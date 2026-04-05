El Hiopos Lleida remonta para sumar una balsámica victoria ante La Laguna Tenerife

El Hiopos Lleida ha logrado una importante y balsámica victoria ante La Laguna Tenerife que le permite alejarse un poco más de los puestos de descenso tras imponerse por 103-101, en un partido que siempre fue a remolque.

Hiopos Lleida - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 05/04/2026 LIGA ENDESA LLE 103 101 TEN Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 103 (19+23+27+34): Ejim (29), Agada (9), Paulí (11), García (10), Diagne (10) - cinco inicial - Batemon (21), Walden (2), Rodríguez (4), Sanz (-), Shurna (3) y Krutwig (4). LA LAGUNA TENERIFE, 101 (28+23+24+26): Huertas (23), Scrubb (9), Sastre (3), Guerra (5), Doornekamp (6) - cinco inicial - Fernández (8), Fitipaldo (10), Abromaitis (17), Giedraitis (5), Alderete (-) y Mills (15).

Los visitantes tuvieron una renta de diez puntos en el tramo del final del primer cuarto, y supieron gestionarla en los dos siguientes parciales. Sin embargo, en el último, el Lleida, con el factor Barris Nord, dio la vuelta al marcador y logró cerrar una victoria vital para los de Gerard Encuentra.

La actuación de Melvin Ejim (29 puntos, 9 rebotes y 39 de valoración) fue determinante para que los ilerdenses se llevaran el triunfo. Por parte de los insulares, los 23 puntos y 5 asistencias de Marcelinho Huertas, que realizó una nueva lección sobre el parqué, fueron insuficientes para que su equipo se llevara el gato al agua.

Con el Barris Nord enchufado desde el primer minuto por la presencia de Txus Vidorreta en el banquillo visitante, con quien Encuentra tuvo un desencuentro la temporada pasada, ambos conjuntos mantuvieron un intercambio de canastas en el que ninguno de ellos logró romper el partido a su favor (13-12, min 5).

Con la llegada de las primeras rotaciones, el pulso se mantuvo. Sin embargo, Marcelinho Huertas, que anotó 10 puntos en el período, impuso su ley en ataque y permitió a los visitantes coger una pequeña renta de cinco puntos (17-22, min 9), lo que obligó a Gerard Encuentra a pedir el primer tiempo muerto del choque.

Los ilerdenses intentaron reducir la diferencia por todos los medios, pero el Tenerife, más acertado, se había hecho con el control del ritmo del juego. De este modo, los aurinegros aprovecharon la situación para elevar la ventaja hasta prácticamente diez puntos (19-28, min 10).

En la reanudación, los locales mejoraron sus prestaciones ofensivas y, con un gran juego coral, redujeron la diferencia a solo dos tantos tras una bandeja de Caleb Agada (31-33, min 14). No obstante, los visitantes despejaron al instante todas las dudas: un parcial 0-7 volvió a elevar la renta hasta la barrera psicológica de los diez puntos (31-41, min 17).

En los últimos compases del segundo cuarto, el Lleida intentó recuperar la desventaja, pero se topó con la solidez y el magnífico acierto de los tinerfeños, que anotaron más de cincuenta tantos en los primeros veinte minutos (42-51). Tras el paso por vestuarios, los locales encontraron en sus jugadores interiores, Melvin Ejim y Atoumane Diagne, una fuente de puntos que les sirvió para apretar un poco más el electrónico (51-57, min 23).

Durante el resto del período, ambos equipos libraron un intercambio de canastas. Por parte de los locales, el joven base Adrià Rodríguez debutó con nota y dejó varias muestras de su potencial en defensa y en ataque. Un dos más uno de James Batemon cerró el tercer cuarto y dejó todo abierto para el último (69-75, min 30).

Tras el parón, la dinámica positiva de los catalanes no cesó, y llegaron a situarse a tres puntos de diferencia mediante un triple de Ejim (72-75). Sin embargo, los aurinegros replicaron con un parcial de 2-10 que provocaron que Gerard Encuentra parara el choque hasta en dos ocasiones (74-85, min 34).

No obstante, los ilerdenses todavía no habían dicho su última palabra: James Batemon y Ejim se echaron el equipo a la espalda y empataron el encuentro a falta de menos de dos minutos para el final del encuentro (97-97, min 29). Con todo por decidir, el Lleida aprovechó el impulso de su afición para culminar la remontada y se situó tres puntos arriba a falta de 15 segundos (102-99).

Los tinerfeños tuvieron un último ataque para empatar el encuentro, pero Tim Abromaitis falló una bandeja aparentemente fácil que hubiera mandado el partido a la prórroga (103-101).