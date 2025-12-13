El Hiopos Lleida quiere romper en Bilbao su sequía de victorias

El Hiopos Lleida intentará romper este domingo (12:00 h.) su racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa ante el Surne Bilbao, que todavía se mantiene invicto en el Bilbao Arena.

Tras un gran inicio de temporada (cuatro victorias en los seis primeros partidos), los de Gerard Encuentra han estado muy lejos de mostrar su mejor versión en los tres encuentros posteriores, y se sitúan en duodécima posición, con cuatro triunfos y siete derrotas.

Sin embargo, en el último de ellos, ante el Unicaja Málaga, el Hiopos Lleida sí dio señales de recuperación, tanto deportiva como anímica, en la segunda mitad, y logró poner las cosas difíciles a los de Ibon Navarro en un encuentro que no se decidió hasta el último instante.

Batemon es duda

Hasta la fecha, el escolta James Batemon está siendo el jugador más valorado del conjunto ilerdense, pues suma 14,2 puntos, 1,8 rebotes, 2,3 asistencias y 12,6 de valoración. Sin embargo el estadounidense será muy probablemente baja para este encuentro debido a una microrrotura en el isquiotibial que le ha imposibilitado entrenarse con sus compañeros durante esta semana.

Gerard Encuentra espera cambiar la dinámica negativa con un triunfo en Bilbao / HIOPOS

Por su parte, el Surne Bilbao viene de completar una gran semana, donde ha encadenado dos victorias consecutivas: 79-72 contra el Dreamland Gran Canaria en la ACB y 94-79 el pasado martes ante el Sporting CP en la Copa de Europa, competición en la que los vascos son los vigentes campeones.

Los de Jaume Ponsarnau se encuentran en el noveno lugar de la tabla clasificatoria, con el mismo balance que el Lleida. Sin embargo, cabe destacar que ha logrado todas sus victorias en el Bilbao Arena, donde todavía se mantiene invicto.

Pantzar, el peligro de los bilbaínos

El jugador a seguir del conjunto bilbaíno es el base Melwin Pantzar, que viene promediando 10,6 puntos, 3,6 rebotes, 4,9 asistencias y 17,8 de valoración, y es el segundo mejor recuperador de la liga (2 por encuentro).

Melwin Pantzar es la principal amenaza del Surne Bilbao Basket ante el Hiopos Lleida / Javier Zorrilla / EFE

Pantzar también fue el mejor de su equipo la pasada jornada, con 15 puntos, 6 rebotes y dígitos 31 de valoración. Además, el pívot islandés Tryggvi Hlinason es el máximo reboteador de la Liga Endesa, con una media de 7,3 por partido. Jaume Ponsarnau tendrá la totalidad de la plantilla a su disposición, a excepción del pívot Bassala Bagayoko, que sufrió un golpe en la muñeca ante el Sporting.

El único precedente entre ambos conjuntos tuvo lugar la temporada pasada, y el Surne Bilbao se impuso a los de la ‘Terra Ferma’ por 91-75. Melwin Pantzar fue uno de los jugadores más destacados, con 11 puntos, 6 asistencias y 20 de valoración.