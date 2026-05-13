El Hiopos Lleida, sin ninguna opción en Lugo

El Río Breogán aplastó al Hiopos Lleida (114-87) con una exhibición ofensiva que desarboló a un desconocido equipo catalán, sin intensidad defensiva y muy errático en ataque, lo que provocó que el partido se rompiera antes del descanso.

Río Breogán - Hiopos Lleida (baloncesto, Liga Endesa), 13/05/2026 LIGA ENDESA BRE 114 87 LLE Alineaciones RÍO BREOGÁN, 114 (35+28+25+26): Rusell (9), Cook (16), Arturs Kurucs (14), Andric (10) y Apic (15) -cinco inicial-; Francis Alonso (20), Aranitovic (8), Mavra (-), Brankovic (10), Dibba (7), Iván Cruz (3) y Erik Quintela (2). HIOPOS LLEIDA, 87 (26+12+24+25): Batemon (3), Rodríguez (4), Sanz (12), Paulí (12) y Krutwig (16) -cinco inicial- García (3), Agada (2),Ejim (7), Diagne (10), Walden (2), Goloman (5) y Jiménez (11).

La locura anotadora protagonizó el inicio del partido. El Breogán, con cuatro triples de cinco intentos, sumó 20 minutos en apenas cinco minutos, lo que obligó a Gerard Encuentra a parar el duelo (20-12). Su equipo subió un punto su intensidad defensiva, y el Breogán ya no anotó con tanta facilidad.

A eso se unió que la entrada en pista de Atoumane Diagne supuso una amenaza mayor en la pintura para la defensa celeste. El senegalés, con ocho puntos, acercó a los suyos en el electrónico, (30-25), antes de que Francis Alonso cerrase el primer cuarto con un espectacular triple sobre la bocina (35-26, min.10).

Con un parcial 11-2 de salida en el segundo cuarto, el Breogán avisó a Lleida de que no se iba a relajar. Encuentra volvió a pedir tiempo muerto, pero el vendaval celeste se convirtió en un ciclón. La renta breoganista fue aumentando hasta alcanzar los 27 puntos en el inicio de la segunda parte (65-38).

El equipo catalán, completamente desdibujado, no encontraba la forma de parar a un rival que continuó acumulando triples (14 antes de entrar en el último cuarto con un porcentaje de acierto del 58 por ciento).

El último cuarto, intrascendente, fue un paseo para el Breogán, que firmó un partido casi perfecto para alargar el sufrimiento de un Lleida que ahora tendrá dos partidos en su pista, ante Gran Canaria y Andorra, para sellar su permanencia en la ACB.