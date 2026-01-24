El Hiopos Lleida logra una victoria de infarto ante San Pablo Burgos

El Hiopos Lleida logró una victoria tan trabajada como sufrida ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos que llevó la iniciativa durante la mayor parte del encuentro, pero que no estuvo acertado en los instantes decisivos (73-72).

LLEI-BUR Liga Endesa LLEI 73 72 BUR Alineaciones Hiopos Lleida, 73 (16+15+24+18): Batemon (30), Walden (1), Ejim (12), Diagne (6), Jiménez (5) - cinco inicial - Agada (6), Paulí (-), Golomán (2), Sanz (5), Shurna (11) y Krutwig (-). San Pablo Burgos, 72 (23+20+15+14): Samuels (15), Corbalán (12), Neto (10), Meindl (12), Happ (12) - cinco inicial - Nzosa (2), Gudmunsson (5), Rubio (-), Almazán (-), Lima (-) y Jackson (7).

El conjunto burgalés dominó durante la primera mitad, y llegó a coger una ventaja por encima de los diez puntos. En la segunda, los ilerdenses reaccionaron y lograron ponerse por delante en el electrónico en los últimos instantes. Con todo abierto, Corbalán falló en la última jugada para alegría de los locales y del Barris Nord.

James Batemon, con 30 puntos y 33 de valoración, y John Shurna, que anotó 11 puntos y capturó 7 rebotes, fueron decisivos para la victoria ilerdense. Por su parte, Ethan Happ (12 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración) demostró por qué es el jugador más valorado del Burgos, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Mucha intensidad inicial

Los primeros instantes del encuentro se saldaron con un intercambio de canastas entre ambos conjuntos, que entraron a pista con un ritmo y una intensidad muy elevados (12-11, min 5). Con la llegada de las primeras rotaciones, el conjunto burgalés logró coger una pequeña ventaja ante un Lleida que, a pesar de encadenar buenas defensas, pecaba de ansiedad y nerviosismo en ataque (16-23, min 10).

El Hiopos Lleida se mantuvo agazapado hasta que despertó en la segunda mitad / HIOPOS

En el segundo período, los ilerdenses pusieron una marcha más y llegaron a situarse a dos puntos tras una canasta de Melvin Ejim que enloqueció al Barris Nord. No obstante, la regularidad de los de Porfirio Fisac, junto al buen hacer de Jermaine Samuels Jr, evitó que los locales culminaran la remontada y, además, establecieron la máxima renta a su favor, lo que obligó a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (25-35, min 16).

El parón no surtió efecto, y el San Pablo Burgos aprovechó la situación para ampliar paulatinamente la diferencia antes del descanso mediante dos tiros libres de Gonzalo Corbalán (31-43, min 20).

El Hiopos Lleida volvió conectado

Tras el paso por vestuarios, el Lleida ofreció una cara opuesta a la de los primeros veinte minutos y, con un parcial 8-0 de salida, se volvió a meter de lleno en el choque y provocó que Porfi Fisac lo parara (39-43, min 23). Los burgaleses, lejos de ablandarse, tiraron de carácter para revertir el mal inicio de mitad, y las canastas de Samuels Jr y Leo Meindl volvieron a situar la diferencia a la línea psicológica de los diez puntos (43-53, min 26).

Por su parte, el Lleida tampoco arrojó la toalla, y en cuestión de minutos neutralizó la diferencia y empató el encuentro muchos minutos después gracias al acierto exterior de James Batemon y John Shurna (53-53, min 29). Sin embargo, cinco puntos consecutivos de Ethan Happ mantuvieron a los visitantes por delante en el marcador antes del último asalto (55-58, min 30).

El conjunto ilerdense logró la octava victoria de la temporada / HIOPOS

En la reanudación, los locales empataron nuevamente el choque, pero Happ y Raul Neto volvieron a abrir una pequeña brecha de cinco puntos que obligó a Encuentra a pedir tiempo muerto a falta de algo más de seis minutos para la conclusión del choque (58-63, min 33).

Expulsión de Encuentra

Con Gerard Encuentra expulsado por dos faltas técnicas consecutivas, el Lleida dio un paso adelante, tanto en ataque como en defensa, y dos tiros libres de Melvin Ejim pusieron a su equipo por delante por primera vez desde el primer período (69-68, min 38).

No obstante, el San Pablo Burgos, con más acierto y sangre fría, volvió a recuperar la iniciativa en el marcador en la siguiente jugada. Por su parte, el Hiopos Lleida volvió a tirar de carácter, y cuatro puntos seguidos situaron el 73-72 a falta de siete minutos para la conclusión del choque.

Con todo por decidir, Gonzalo Corbalán asumió los galones para su equipo. El argentino entró hacia canasta, pero se encontró con el tapón providencial de Shurna, que aseguró la victoria para los locales.