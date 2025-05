El Hiopos Lleida festeja la permanencia pese a la derrota en el Palau

El Barça ganó cómodamente al Hiopos Lleida en el Palau Blaugrana. Desde los minutos iniciales, los jugadores de Joan Peñarroya estuvieron muy acertados desde el triple en ataque y con una alta intensidad en defensa. Un partido muy completo de los locales que dominaron y vencieron 98-72.

En el bando rival, el Lleida se vio superado y no pudo competir por la victoria. Aun así, a la misma hora, el Leyma Coruña cayó en casa del Bilbao Basket y certificó su descenso de categoría. Un descenso que, en consecuencia, dio la salvación matemática al conjunto de Gerard Encuentra.

"Estamos un año más en la categoría, nuestro principal objetivo. Un poco tristes por la derrota, pero muy contentos por haber mantenido la categoría a falta de cuatro jornadas" fueron las palabras del técnico burdeos, una vez terminado el encuentro.

La salvación en el estreno en ACB

Unas palabras de cierta alegría, teniendo en cuenta que este curso era el del debut del Hiopos Lleida en Liga Endesa, algo que no escapa a Encuentra: "Hace 5 años jugamos por mantenernos en la LEB Oro y hoy jugamos para mantenernos en la mejor liga de Europa. El crecimiento ha ido muy rápido, pero debemos ser conscientes que lo que hemos conseguido tiene mucho valor".

Además, la permanencia se ha conseguido a falta de cuatro partidos para terminar la competición y el entrenador catalán dejó claro que, pese a la derrota, tocará celebrarlo: "Tiene mucho mérito, estamos jugando en la mejor competición de Europa. Hoy queríamos competir mejor, pero estamos muy contentos para conseguir el objetivo. Además es fiesta mayor en Lleida e intentaremos celebrarlo".

Público burdeos entregado

Un festejo que se ha encargado de iniciar el masivo público desplazado de Lleida hasta Barcelona. Y es que todos los aficionados visitantes al Palau Blaugrana se han quedado en las graderías una vez terminado el partido, exigiendo que sus jugadores salieran de nuevo. Cuando estos han accedido, en el Palau ha resonado un cántico: "Somos ACB".

Debido a ello, Gerard Encuentra también se ha acordado de todos los aficionados, que han convertido este partido en Barcelona en un encuentro local: "Es una pasada la gente que mueve este equipo. Los hemos escuchado muchísimo, incluso cuando íbamos 30 abajo, no han parado de animar. No hay palabras para agradecer el esfuerzo que hacen y cómo los notamos. Me siento súper agradecido y hoy parecía que jugábamos de locales".

Un ambiente del que también ha sido consciente Joan Peñarroya, que ha elogiado la masiva asistencia visitante: "Yo felicito a la gente de Lleida, por el ambiente en el Palau. También por generar el ambiente de baloncesto que están generando y que hoy hemos vivido en el Palau. El público ha estado fantástico, aunque es evidente que cualquier culé desearía que no destacara tanto la afición rival".