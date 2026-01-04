Baloncesto
El Hiopos Lleida choca contra el Zaragoza y se complica la vida en la ACB
Los de Gerard Encuentra cedieron en casa ante los aragoneses por 77-87 y se quedan dos victorias por encima de la zona de descenso
El Hiopos Lleida no pudo sumar la sexta victoria de la temporada en la Liga Endesa y cayó en casa ante Casademont Zaragoza por 77-87. Un tropiezo ante un rival directo en la lucha por la permanencia que no permitió alargar el buen momento para los de Gerard Encuentra tras la victoria en Andorra de la pasada jornada.
LIGA ENDESA
LLE
ZAR
|HIOPOS LLEIDA, 77
|(13+21+20+23): Batemon (15), Ejim (4), Agada (3), Diagne (2), Sanz (-) - cinco inicial - Walden (-), Paulí (16), Zoriks (-), Golomán (12), Jiménez (8), Shurna (11) y Krutwig (6).
|CASADEMONT ZARAGOZA, 87
|(22+22 +13+30): Robinson (12), Bell-Haynes (16), Yusta (19), González (-), Dubljevic (7) - cinco inicial - Spissu (9), Fernández (2), Soriano (8), Rodríguez (7), Alias (-) y Stephens (7).
Los 19 puntos de Santi Yusta y los 16 de Trae Bell-Haynes resultaron letales para un Lleida que tuvo en Oriol Paulí (16) y James Batemon (15) a sus hombres más efectivos en ataque.
Los aragoneses fueron dueños del partido ya desde el inicio, mandando en el marcador durante los 40 minutos. El 13-22 del primer cuarto favorable a los de Jesús Ramírez no presagiaba nada bueno para los ilerdenses, estando Oriol Paulí excesivamente solo en ataque (9 puntos).
No logró inquietar Hiopos a un Zaragoza que se marchó al descanso con una renta importante de 10 tantos (34-44), al que parecía no afectarle el desgaste sufrido en el Palau el viernes pasado en la 13ª jornada liguera.
Lleida quiso creer tras un tercer cuarto en el que los de Encuentra se apuntaron un parcial de 20-13, con seis puntos de György Goloman y cuatro de Cameron Krutwig.
Se entró al último asalto con una ventaja aragonesa de tres puntos (54-57) y con el equipo catalán de menos a más confiando en la remontada. Pero Zaragoza logró rehacerse, con 30 puntos anotados en los 10 minutos finales, nueve de Santi Yusta y ocho de Trae Bell-Haynes, que decantaron el encuentro por 77-87.
No fue un encuentro inspirado en el lanzamiento exterior para ninguno de los dos equipos (Lleida 21,7% de acierto y Zaragoza 30%). La batalla por el rebote se la llevó el conjunto local (34-30), pero resultó insuficiente.
Tras la derrota ante Casademont Zaragoza, ambos equipos quedan en la clasificación con cinco victorias, aunque los aragoneses tienen un partido menos. Lleida se sitúa 15º en la tabla, por delante de Morabanc Andorra (4-10) y con dos victorias de margen respecto a San Pablo Burgos (3-11), primer equipo que marca la zona de descenso.
- RCD Espanyol - FC Barcelona, en directo: última hora del derbi del regreso de Joan Garcia, en vivo
- Última hora: Venezuela pide una prueba de vida de Nicolás Maduro tras ser capturado por EEUU
- Lamine Yamal calienta aún más el derbi: respuesta directa a Pere Milla
- Asensi: 'En mi época, tras el derbi, nos íbamos juntos a tomar una cerveza
- Lo que no se vio del Espanyol - Barça: tensión en la grada, Joan 'sacrificó' a Gerard Martin y mucha seguridad
- Mercado de fichajes, hoy 3 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- Sigue en directo las reacciones del derbi entre Espanyol y Barcelona