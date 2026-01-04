El Hiopos Lleida choca contra el Zaragoza y se complica la vida en la ACB

El Hiopos Lleida no pudo sumar la sexta victoria de la temporada en la Liga Endesa y cayó en casa ante Casademont Zaragoza por 77-87. Un tropiezo ante un rival directo en la lucha por la permanencia que no permitió alargar el buen momento para los de Gerard Encuentra tras la victoria en Andorra de la pasada jornada.

Hiopos Lleida - Casademont Zaragoza (baloncesto, Liga Endesa), 04/01/2026 LIGA ENDESA LLE 77 87 ZAR Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 77 (13+21+20+23): Batemon (15), Ejim (4), Agada (3), Diagne (2), Sanz (-) - cinco inicial - Walden (-), Paulí (16), Zoriks (-), Golomán (12), Jiménez (8), Shurna (11) y Krutwig (6). CASADEMONT ZARAGOZA, 87 (22+22 +13+30): Robinson (12), Bell-Haynes (16), Yusta (19), González (-), Dubljevic (7) - cinco inicial - Spissu (9), Fernández (2), Soriano (8), Rodríguez (7), Alias (-) y Stephens (7).

Los 19 puntos de Santi Yusta y los 16 de Trae Bell-Haynes resultaron letales para un Lleida que tuvo en Oriol Paulí (16) y James Batemon (15) a sus hombres más efectivos en ataque.

Los aragoneses fueron dueños del partido ya desde el inicio, mandando en el marcador durante los 40 minutos. El 13-22 del primer cuarto favorable a los de Jesús Ramírez no presagiaba nada bueno para los ilerdenses, estando Oriol Paulí excesivamente solo en ataque (9 puntos).

Oriol Paulí, colgado en uno de los aros de Barris Nord / ACB Photo - Pol Puertas

No logró inquietar Hiopos a un Zaragoza que se marchó al descanso con una renta importante de 10 tantos (34-44), al que parecía no afectarle el desgaste sufrido en el Palau el viernes pasado en la 13ª jornada liguera.

Lleida quiso creer tras un tercer cuarto en el que los de Encuentra se apuntaron un parcial de 20-13, con seis puntos de György Goloman y cuatro de Cameron Krutwig.

Se entró al último asalto con una ventaja aragonesa de tres puntos (54-57) y con el equipo catalán de menos a más confiando en la remontada. Pero Zaragoza logró rehacerse, con 30 puntos anotados en los 10 minutos finales, nueve de Santi Yusta y ocho de Trae Bell-Haynes, que decantaron el encuentro por 77-87.

Santi Yusta está firmando una gran temporada en Casademont Zaragoza / ACB Photo - Pol Puertas

No fue un encuentro inspirado en el lanzamiento exterior para ninguno de los dos equipos (Lleida 21,7% de acierto y Zaragoza 30%). La batalla por el rebote se la llevó el conjunto local (34-30), pero resultó insuficiente.

Tras la derrota ante Casademont Zaragoza, ambos equipos quedan en la clasificación con cinco victorias, aunque los aragoneses tienen un partido menos. Lleida se sitúa 15º en la tabla, por delante de Morabanc Andorra (4-10) y con dos victorias de margen respecto a San Pablo Burgos (3-11), primer equipo que marca la zona de descenso.