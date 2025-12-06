El Hiopos Lleida busca recuperar sensaciones en casa ante el Unicaja

El Hiopos Lleida recibe este sábado (19 h) al Unicaja de Málaga en el Barris Nord. Los de Gerard Encuentra buscarán un triunfo que les devuelva a la senda de la victoria, a pesar de ser conscientes de la dificultad del choque.

Los catalanes empezaron la temporada con un increíble récord de 4-2 en ACB, pero dos derrotas consecutivas ante el Manresa y el UCAM Murcia les han hecho bajar hasta la décima posición. Unicaja está con un balance de 5-3, así que, en caso de victoria local, los de Encuentra volverían a la parte alta, y mantendrían más que intactas sus opciones coperas.

El técnico catalán advirtió en la rueda de prensa previa del peligro del conjunto de Ibon Navarro: "Es un equipazo, con individualidades extraordinarias y un entrenador magnífico. Tenemos que intentar que jueguen incómodos y que nosotros mostremos nuestro mejor baloncesto. Si no, es imposible competirles", comentó. Goloman es duda para el partido, mientras que el resto de la plantilla está a disposición de Encuentra.

El Bàsquet Girona, ante un partido clave

Los de Moncho Fernández reciben en casa al Breogán, un rival a que a priori debería ser directo en la lucha por la permanencia, pero que ha empezado la temporada rayando a un gran nivel. El conjunto lucense es noveno con 4-4, mientras que el Girona presenta un 3-5.

Moncho Fernández, entrenador del Bàsquet Girona / David Borrat / EFE

En caso de victoria, igualaría al Breogán en la tabla y seguiría alejándose del descenso, que es el principal objetivo de los de Moncho desde el principio de temporada. "Los jugadores han llegado sanos. Por lo que estamos viendo es una buena noticia, a los clubes siempre nos preocupa que puedan volver lesionados de las selecciones", comentó el técnico en la previa.