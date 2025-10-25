El Hiopos Lleida busca derrotar al Granada para confirmar su gran inicio

Hiopos Lleida y Covirán Granada abren la cuarta jornada de la Liga Endesa (18:00 h) con un encuentro al que llegan con dinámicas muy distintas. Los locales, a pesar de encajar una derrota holgada el pasado fin de semana ante Valencia Basket (78-99) presentan un balance favorable en ACB (2-1) y tienen la oportunidad de reafirmarse en la zona privilegiada de la clasificación, mientras que delante tendrán a uno de los dos únicos equipos que todavía no han ganado esta temporada.

Ilusión palpable en Lleida

El Hiopos Lleida buscará derrotar al Covirán Granada para refrendar lo que sería un enorme arranque de temporada teniendo en cuenta el objetivo del club, que siempre ha sido la salvación, y también el calendario que han tenido en los primeros partidos de curso. Los catalanes ya se habrán enfrentado a Valencia Basket y Barça (en el Palau Blaugrana), dos de los duelos sin duda más complicados que presenta la competición doméstica.

Encuentra quiere que el Barris Nord sea una caldera

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida / EFE

El técnico catalán ha dejado claro que espera que la afición sea el sexto jugador: "Tenemos que defender nuestra cancha, hacer que el Barris sea una caldera. Que el rival note la presión y nosotros nos sintamos apoyados. Aquí tenemos que ser un equipo complicado de batir. Si quieren anotar, que sea contar nuestra defensa, que tiene que ser buena, con intensidad y energía", ha incidido en la previa.

Atoumane Diagne será duda hasta última hora por molestias.

Un inicio complicado para el Granada

El conjunto nazarí, que consiguió mantener la categoría en los despachos tras la negativa de la ACB al ascenso del Real Betis por incumplimiento de los requisitos imprescindibles, todavía no conoce la victoria en lo que va de curso. Es, junto al Bàsquet Girona, el único equipo en esta situación. Por ello, ambos ocupan las dos plazas de descenso.

En su plantilla cuenta con nombres como Matt Thomas, Luka Bozic, o el recién llegado, Lluís Costa, que vuelve a la entidad andaluza. Gerard Encuentra ha advertido que "es un equipo con mucho talento que puede hacer un cambio de dinámica en cualquier momento".