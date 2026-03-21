El Hiopos Lleida y el Asisa Joventut afrontan un derbi con dinámicas opuestas

El Hiopos Lleida y el Asisa Joventut afrontarán este domingo (12:00h CET) un nuevo derbi catalán en el que ambos llegan con dinámicas totalmente opuestas, pero con la exigencia de ganar para cumplir con sus respectivos objetivos.

El equipo ilerdense se sitúa en la decimotercera posición en la clasificación, y acumula ocho victorias, dos por encima de la zona de descenso. De este modo, los de Gerard Encuentra tratarán de romper la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y poner más tierra de por medio con respecto a las posiciones rojas de la tabla.

Por otro lado, los badaloneses, son séptimos en la tabla, con un acumulado de 14 victorias y 8 derrotas, y están a tan sólo un triunfo de diferencia del tercer clasificado, el Barça, equipo al que ganó la semana pasada en otro derbi por un sorprendente 84-72.

El equipo dirigido por Dani Miret llega a este partido ante el Hiopos Lleida en muy buena dinámica, con el billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones ya sellado, y con hasta cuatro victorias consecutivas en la Liga Endesa.

Una de las principales armas para el equipo de la 'Terra Ferma' será el factor ambiental, pues, más de un mes después, los de burdeos volverán a competir ante su afición. Además, contarán con más descanso que el Asisa Joventut, al no disputar competición internacional.

La principal novedad del Hiopos Lleida es la llegada del joven base Adrià Rodríguez, que el pasado viernes superó las pruebas médicas y se encuentra a disposición de su entrenador. Sin embargo, los ilerdenses cuentan con varios jugadores tocados físicamente. El pívot Atoumane Diagne no se ha ejercitado esta semana a causa de un esguince en el tobillo, y el escolta James Batemon sintió molestias en el cuádriceps en el pasado encuentro, ante el Real Madrid (95-78).

La enfermería también es relevante en la Penya, y es que Dani Miret tendrá la baja confirmada del base Guillem Vives, y será duda hasta última hora el pívot Ante Tomic por unas molestias musculares en el isquiotibial.

En el caso de que Batemon y Tomic no estuvieran en el derbi, serían dos bajas importantísimas en sus respectivos equipos, ya que el estadounidense promedia 16,3 puntos por partido (máximo anotador de la liga), y el croata es el cuarto máximo valorado de la competición con 17,6 créditos de media.

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En la primera vuelta, el Asisa Joventut se impuso al Hiopos Lleida por 82-68, en un choque que no se decantó hasta el último período. El escolta Cameron Hunt (24 puntos y 30 de valoración) y el ala-pívot Melvin Ejim (11 puntos y 8 rebotes) fueron los más destacados para sus respectivos equipos.