El Hiopos Lleida se asegura la continuidad de James Batemon hasta 2028

El Hiopos Lleida ha renovado al escolta estadounidense James Batemon, el jugador franquicia del equipo catalán, hasta junio de 2028, según anunció el equipo.

Batemon ha sido una pieza fundamental en los esquemas de Gerard Encuentra este curso, y su presencia ha sido clave para que el cuadro burdeos lograra la permanencia en la Liga Endesa con dos jornadas de margen. Además, ha sido uno de los jugadores que más se ha identificado con la ciudad y la afición.

El escolta, de 29 años, se incorporó al Hiopos Lleida en febrero de 2025, e irrumpió con fuerza en su primera experiencia en la ACB: 16,2 puntos, 3,1 rebotes, 2,3 asistencias y 16,4 de valoración. Sus números permitieron al equipo ilerdense sumar cinco victorias en nueve jornadas que resultaron decisivas para que no descendiera a Primera FEB.

Esta temporada, Batemon se ha consolidado en la Liga Endesa y ha firmado una media de 15,3 puntos (octavo mejor anotador de la competición), 2,2 rebotes, 2,8 asistencias y 14,2 créditos de valoración en 25:57 minutos por partido, siendo el jugador más usado por Encuentra, el máximo anotador y el mejor valorado.

Por tanto, su renovación supone un golpe encima de la mesa de la entidad catalana con vistas a la temporada 2026-2027 y una muestra de intenciones para consolidar el club en su tercer año en la máxima categoría del baloncesto estatal.

Batemon ha agradecido al club y a la ciudad estas "dos temporadas increíbles" en una vídeo difundido por el Hiopos Lleida para anunciar su renovación.

James Batemon, en un partido ante el Barça / ACB Photo - Pol Puertas

"Lleida me acogió a mí y a mi familia con los brazos abiertos desde el primer día. Esta es la mejor afición de la ACB; ninguna se le acerca. Vamos a por otro baile e intentaremos llegar todavía más lejos", manifestó. Por su parte, el director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, afirmó que la ampliación del contrato del escolta estadounidense es "una gran noticia para todos".

"Después de temporada y media en nuestra liga, creemos que está perfectamente adaptado. Aún tiene vías de crecimiento y creemos que todavía nos puede dar un plus. Para nosotros es un gran inicio de cara a la ilusionante temporada 2026-2027", concluyó.