El Hiopos Lleida acaba con la buena racha de Baskonia

El Hiopos Lleida sumó la cuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa tras vencer al Baskonia, que reaccionó tarde después de un mal inicio, en un encuentro con mucho ritmo e intensidad y con un final de partido trepidante (86-80).

Hiopos Lleida - Baskonia (baloncesto, ACB), 09/11/2025 LIGA ENDESA LLE 86 80 BAS Alineaciones HIOPOS LLEIDA, 86 (28+21+17+20): Batemon (19), Ejim (17), Agada (18), Diagne (4), Sanz (5) - cinco inicial - Paulí (2), Zoriks (5), Golomán (6), Jiménez (4), Shurna (-) y Krutwig (6). BASKONIA, 80 (11+17+19+33): Simmons (18), Villar (6), Diallo (10), Sedekerskis (8), Diop (-) - cinco inicial - Diakite (3), Nowell (13), Kurucs (4), Luwawu-Cabarrot (15), Spagnolo (3), Frisch (-).

Los ilerdenses pasaron por encima del Baskonia en los primeros 25 minutos, y llegaron a vencer por 29 puntos de diferencia. Sin embargo, el conjunto vasco reaccionó y fue claramente superior en los últimos 15, pero el Lleida aprovechó el colchón de puntos que tenía e hizo valer el factor Barris Nord para no dejar escapar el triunfo en los instantes finales.

Melvin Ejim confirmó que está en un gran momento de forma, y fue el jugador más destacado del conjunto ilerdense, con 17 puntos, cien por cien de efectividad en tiros de dos, 7 rebotes y 26 créditos de valoración. Por su parte, los 18 puntos de Kobi Simmons y los 15 de Luwawu-Cabarrot fueron insuficientes para lograr la remontada baskonista.

En el inicio del encuentro, las defensas se impusieron a los ataques. El Lleida, que se ubicó en zona 2-3, confundió a un Baskonia que no se encontró cómodo en la faceta ofensiva durante el primer período, y que vio como los locales situaban la primera ventaja en el marcador con un triple de Mikel Sanz sobre la bocina que, además, obligó a Paolo Galbiati a parar el encuentro (14-5, min.5).

Sin embargo, nada frenó la dinámica del Lleida, que aumentó la renta por encima de la barrera psicológica de los diez puntos ante un Baskonia totalmente anulado tanto en ataque (no anotó un solo triple en el cuarto) como en defensa (22-7, min.8).

En los últimos instantes del primer período, el conjunto burdeos prosiguió con su dominio ofensivo y defensivo, y llegó a mandar por 20 puntos (27-7), completando un parcial de 22-2. Cuatro puntos consecutivos de Hamidou Diallo lograron reducir la ventaja antes de la pausa (28-11, min.10).

En la reanudación, el Baskonia dio un paso adelante en ataque, pero no logró frenar la racha anotadora del Hiopos Lleida, liderada por Cameron Krutwig (36-17, min.25). Con el paso de los minutos, la diferencia se fue estabilizando, y el encuentro entró en un tramo de intercambio de canastas entre ambos equipos que benefició a los locales. Simmons y Luwawu-Cabarrot, con 12 y 5 puntos respectivamente en el segundo período (fueron los únicos anotadores de su equipo), sostuvieron a su equipo en ataque.

Sin embargo, no lograron evitar que el Hiopos Lleida, claramente superior en la primera mitad, se fuera a los vestuarios con la máxima ventaja del encuentro después de una canasta de Caleb Agada, que convirtió su undécimo punto en el cuarto (49-28, min.20).

Tras el descanso, el Lleida salió con la misma convicción en ataque, y cinco puntos consecutivos situaron una nueva máxima ventaja en el electrónico (54-28, min 21). El Baskonia intentó reaccionar, pero el conjunto burdeos seguía de dulce, y un nuevo parcial 6-0 estableció una diferencia de 29 puntos (62-33, min.24).

Hiopos Lleida - Baskonia / ALEX LOPEZ

Finalmente, la respuesta del conjunto vasco llegó, y siete puntos seguidos de Tadas Sedekerskis encendieron las alarmas en el Barris Nord (62-41, min.28). En los últimos instantes del período, los visitantes lograron reducir la diferencia por debajo de los veinte puntos, algo que no conseguían desde el segundo cuarto (66-47,.min 30).

Las dudas se apoderaron del equipo ilerdense, que empezó a cometer fallos no forzados en el inicio del último asalto. Por su parte, el Baskonia se fue creciendo, y una canasta de Sedekerskis obligó a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (68-54, min.32).

El Baskonia apretaba

Las tornas habían cambiado, y era el Baskonia quien se sentía más cómodo en pista e iba reduciendo la renta. Sin embargo, apareció el efecto Barris Nord, y los locales se rehicieron con cinco puntos seguidos que les dieron un soplo de aire fresco más necesario que nunca (75-60, min.34).

No obstante, los azulgranas, con un Marquis Nowell infalible desde el perímetro, no se dieron por vencidos, y respondieron con un parcial 1-8 para dejar todo abierto en los últimos cuatro minutos de encuentro (76-68, min.36). Cuando más quemaba el balón, emergió la figura de James Batemon, que supo controlar el ritmo de su equipo y forzar faltas personales para sumar desde la línea de tiro libre para sentenciar el partido (84-74, min.39).

Por su parte, el acierto de los de Paolo Galbiati disminuyó considerablemente en los últimos minutos de partido, y ello les condenó a encajar la tercera derrota de la temporada en la Liga Endesa (86-80).