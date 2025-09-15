Hind Ben Abdelkader ya es oficialmente, jugadora taronja

El pasado domingo el Valencia Basket anunciaba el fichaje de la base/escolta Hind Ben Abdelkader (30 años, Bélgica, 1.72m) que llega para reforzar al equipo de Rubén Burgos, en principio, hasta finales de noviembre. La jugadora se ha incorporado ya al trabajo con la plantilla taronja de la que ya forma parte tras cumplir el trámite de las pruebas físicas.

Ben Abbelkadre es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

La nueva exterior taronja pasó este lunes 15 de septiembre en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del Dr . Antonio Giner en la prueba de esfuerzo, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

Sobre Hind Ben Abdelkader

La jugadora belga cuenta con una amplia experiencia internacional, disputando la pasada temporada en China con las Shanxi Flame, con una tarjeta de 7,3 puntos y 1,6 asistencias. Tras comenzar muy joven en la liga belga y con un breve paso por el baloncesto universitario americano, su primera experiencia europea fuera de su país fue en España, donde jugó en el Cadí La Seu en la temporada 2014-15 (10,9 puntos y 3,1 rebotes). Después de su paso por nuestro país comenzó un viaje baloncestístico que le llevó por Francia, Polonia, un largo tramo de su carrera en Turquía, Rusia y China. En esa trayectoria ha ido acumulando experiencia en la EuroLeague Women con el Wisla Can-Pack (10,3 puntos y 3,5 asistencias), Hatay BB (13,6 puntos y 2,7 asistencias) y más recientemente, en 2023, con el Villeneuve d’Ascq LM.

