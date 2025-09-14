Hind Ben Abdelkader, nuevo fichaje del Valencia Basket

Al igual que con Tanaya Atkinson, fichada por la baja de Leo Fiebich por su presencia en la WNBA, el Valencia Basket ha decidido reforzar el juego exterior con una nueva jugadora que llega para reforzar al equipo mientras acaba de ponerse a punto Cristina Ouviña después de su embarazo y casi un año sin jugar. Y la elegida ha sido la base/escolta Hind Ben Abdelkader (30 años, Bélgica, 1.72m), que se incorpora de forma temporal al primer equipo femenino hasta final de noviembre para ayudar al equipo en el inicio de la competición. La jugadora belga cuenta con una amplia experiencia internacional destacando sus últimas temporadas en Francia, Turquía y China, donde esta pasada temporada jugó en el Shanxi Flame.

Primeros pasos en Bélgica

Ben Abdelkader comenzó su carrera deportiva en Bélgica en 2010 de la mano, primero del Basket Waregem primero -con el que ganó la liga-, posteriormente el Dexia Namur y después del Sint-Katelijne-Waver con los que disputó tanto la máxima competición nacional como la EuroCup Women. En este último llegó a promediar más 20 puntos por partido en la liga belga y cerca de 14 en competición europea. Tras un breve paso por la NCAA, la jugadora regresó al combinado belga, donde finalizó en 2014 la etapa en su país.

Experiencia internacional

En la temporada 2014-15 Hind Ben Abdelkader aterrizó en España para incorporarse a Cadí La Seu, donde inició su experiencia internacional, y promedió 11 puntos por encuentro en LF Endesa. La siguiente campaña viajó a Niza donde disputó la liga francesa e hizo unos números muy similares. En 2016 se incorporó al Wisla Can Pack de Cracovia, regresando a la competición europea. En EuroLeague Women hizo un promedio 10 puntos, 3 rebotes y 3,5 asistencias por partido. En el club polaco fue mejorando, además, su tiro exterior, llegando a tener un 40% de acierto desde la línea de 6,75. Esa temporada fue campeona de Copa y nombrada MVP del torneo.

Amplia estancia en Turquía

En la campaña 2017-18 la jugadora belga puso rumbo a Turquía al Hatay Spor, donde encontró su hogar durante cuatro cursos, en los que volvió a la Euroleague Women y promedió 14 puntos por partido. La siguiente temporada se alzó con la Copa del Presidente, siendo nombrada además MVP. En su tercer año alcanzó unos números de 20,6 puntos, 2 rebotes y 3,6 asistencias por encuentro en EuroCup Women. En ese periodo tuvo un breve paso por la WNBA de la mano de Indiana Fever en 2018.

Toda una trotamundos

La temporada 2021/22 Ben Abdelkader la pasó en Rusia vistiendo la camiseta del Nika Syktyvkar, donde compitió en liga nacional y EuroCup Women, competición en la que destacó con 20,4 puntos (con un notable 44% de acierto en T3), 3,6 rebotes y 17,6 de valoración por partido. De allí regresó a Francia, esta vez para jugar con el ESB Villeneuve-d'Ascq con buenos números. Su última aventura en el continente fue en el Galatasaray turco antes de probar una nueva experiencia en Asia. La pasada temporada la jugadora belga la pasó en el Shanxi Flame de la liga china con una media de 8 puntos por encuentro.

Destacada trayectoria con la selección belga

Ben Abdelkader ha sido una jugadora muy destacada en su país, especialmente en las categorías de formación de Bélgica. Desde U16 hasta U20, la exterior ha tenido actuaciones providenciales. En el Europeo U16 de 2011 promedió 19 puntos por partido -coronándose MVP-, números similares a los que hizo un año después en el Europeo U18. En el Mundial U17 de 2012 superó los 19 puntos de media junto con 6 rebotes por partido. En el Europeo U20 de 2015 la belga alcanzó los 22 puntos por encuentro, convirtiéndose en la máxima anotadora del torneo. Con la selección absoluta ha disputado un total de 15 partidos oficiales entre 2016 y 2023 en los que se incluyen tres torneos clasificatorios y el Mundial de 2022 en el que promedió 9 puntos por partido.

Ahora llega a Valencia BC para ayudar a un equipo que defiende la LF Endesa y una Supercopa LF Endesa que se pondrá en juego el próximo 27 de septiembre ante el Perfumerías Avenida.

Trayectoria

2010-11 Basket Waregem (Liga belga)

2011-12 Dexia Namur (Liga belga y EuroCup Women)

2012-14 Sint-Katelijne-Waver (Liga belga y EuroCup Women)

2013-14 Universidad California (NCAA)

2014-15 Cadí La Seu (Liga Femenina 1)

2015-16 Cavigal Nice Basket 06 (Liga francesa)

2016-17 Wisla Can Pack Krakow (Liga polaca, EuroCup Women y EuroLeague Women)

2017-2021 Hatayspor (Liga turca, EuroCup Women y EuroLeague Women)

2021-22 Nika Syktyvkar (Liga rusa y EuroCup Women)

2022-23 ESB Villeneuve-d'Ascq (Liga francesa y EuroCup Women)

2023-24 Galatasaray (Liga turca y EuroCup Women)

2024-25 Shanxi Flame (Liga china)

Septiembre 2025. Valencia Basket