Hind Ben Abdelkader: "Vamos a darlo todo ante el Perfumerías Avenida"

La reciente incorporación temporal de Valencia Basket Hind Ben Abdelkader ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar cómo llega el equipo a la Supercopa LF Endesa, su adaptación al equipo y su próximo debut con la camiseta taronja.

Adaptación

La belga ha asegurado que esa adaptación “ha sido muy fácil porque las compañeras han sido muy buenas conmigo y el staff también me han ayudado bastante en el campo con los sistemas para aprenderlos y puedo sentirme bien en la cancha con las chicas”.

Partido a partido

Respecto a las sensaciones sobre el partido de semifinal de la Supercopa ha señalado: “Tenemos un partido el sábado y como yo siempre he dicho en mi carrera, partido a partido. Ahora nos concentramos en Perfumerías Avenida, vamos a ver sábado lo que pasa. Lo hemos preparado bien, sabemos lo que tenemos que hacer y desde ahí vamos a ver lo que pasa, pero primero sábado dar todo en ese partido”.

Presión ante la defensa del título

Sobre el hecho de defender el título de Supercopa, Ben Abdelkader ha transmitido: “La presión cuando juegas en un gran club como Valencia siempre la vas a tener, he jugado en bastantes equipos durante toda mi carrera y creo que la presión es algo que tiene que ser bonito, tienes que cogerla y que te da algo más para que cuando entres en el campo puedas dar todo por la afición, por la camiseta que llevas”.

Vía: Superdeporte