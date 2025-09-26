SUPERCOPA LF ENDESA
Hind Ben Abdelkader: "Vamos a darlo todo ante el Perfumerías Avenida"
El nuevo fichaje del equipo Sénior femenino expone cómo llega el equipo a la Supercopa LF Endesa, su adaptación al equipo y su próximo debut con la camiseta taronja
Claudia Arce
La reciente incorporación temporal de Valencia Basket Hind Ben Abdelkader ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar cómo llega el equipo a la Supercopa LF Endesa, su adaptación al equipo y su próximo debut con la camiseta taronja.
Adaptación
La belga ha asegurado que esa adaptación “ha sido muy fácil porque las compañeras han sido muy buenas conmigo y el staff también me han ayudado bastante en el campo con los sistemas para aprenderlos y puedo sentirme bien en la cancha con las chicas”.
Partido a partido
Respecto a las sensaciones sobre el partido de semifinal de la Supercopa ha señalado: “Tenemos un partido el sábado y como yo siempre he dicho en mi carrera, partido a partido. Ahora nos concentramos en Perfumerías Avenida, vamos a ver sábado lo que pasa. Lo hemos preparado bien, sabemos lo que tenemos que hacer y desde ahí vamos a ver lo que pasa, pero primero sábado dar todo en ese partido”.
Presión ante la defensa del título
Sobre el hecho de defender el título de Supercopa, Ben Abdelkader ha transmitido: “La presión cuando juegas en un gran club como Valencia siempre la vas a tener, he jugado en bastantes equipos durante toda mi carrera y creo que la presión es algo que tiene que ser bonito, tienes que cogerla y que te da algo más para que cuando entres en el campo puedas dar todo por la afición, por la camiseta que llevas”.
Vía: Superdeporte
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué
- De la Fuente, sobre las quejas de Flick por la lesión de Lamine: 'No me acuerdo, ni me interesa