Hezonja vuelve a inquietar sobre su futuro: "Me veo jugando allí..."

Mario Hezonja arranca su tercera temporada en el Real Madrid, renovado hasta 2029, con un contrato que le vincula a la entidad blanca hasta los 34 años. Una operación que convierte al alero croata en uno de los jugadores mejor pagados del continente, después de una ardua y larga negociación a la que finalmente se le dio luz verde.

Una firma, la de la renovación de Hezonja, que llegó cargada de polémica después de que trascendiera un acuerdo firmado entre el jugador y el FC Barcelona que ataba su regreso al club azulgrana, pero en el que todo se fue al traste por las declaraciones del croata, tras ganar la ACB, entonando un discurso lleno de madridismo que poco concordaba con esa voluntad de volver a un Barça que, tras esas palabras, dio carpetazo al asunto.

Si el final de temporada de Hezonja fue 'caliente', lejos de rebajar la tensión y agradecer que el Real Madrid mirase hacia otro lado con el 'affaire' con el eterno rival, 'Super Mario' empieza la 24/25 con unas declaraciones en las que profesa su admiración hacia Partizán de Belgrado y a su entrenador, un Zeljko Obradovic con el que habló este verano en su posible desembarco a Serbia. Un fichaje que al final no se produjo, pero que no hay que descartar en un futuro, tal y como ha pronunciado Hezonja en una entrevista con el medio 'Telegraf'.

Mario Hezonja, en el Real Madrid - Partizán de la pasada Euroliga / Euroleague

Las palabras de Hezonja sobre Partizán

"¿Si me veo jugando en Partizán en algún momento de mi carrera? Me veo allí, pero al mismo, no lo acabo de ver. Son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, pero les estoy agradecido. Sou un poco antisocial, pero nunca disfruté tanto de una conversación telefónica como la que tuve con Zeljko Obradovic", comentó.

Además, Hezonja alabó a uno de los grandes entrenadores históricos del basket europeo: "Fue increíble. Ese hombre es tan relajado, y es como si estuviera hecho de oro. Lo que ha logrado y contribuido al baloncesto europeo es notable. Estoy profundamente agradecido con él, no solo por este verano sino por todo. Siempre ha sido accesible, supo abrazarme y me dijo cosas que todo jugador necesita escuchar de un gran entrenador. Estoy agradecido tanto a él como al señor Zoran Savic (GM de Partizán)", explicó un Hezonja que él mismo deja claro esa negociación que hubo con el conjunto serbio para una posible llegada a Belgrado.

Así pues, queda claro que el precio del pan sube cada vez que Hezonja abre la boca, y que pese a tener contrato hasta 2029, el jugador no piensa cerrarse puertas en el futuro.