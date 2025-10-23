Hezonja y Scariolo polarizan las críticas de un Madrid que no carbura como visitante

La puesta en escena del nuevo proyecto del Real Madrid está siendo más complicada de lo previsto. La segunda etapa de Sergio Scariolo al frente del transatlántico blanco está arrancando con más sombras que luces, y ante Maccabi, el equipo madridista no disipó las dudas que viene generando en este arranque de curso.

Unas malas sensaciones lejos del Movistar Arena que se traducen en cuatro derrotas en los cuatro compromisos que el conjunto ha disputado entre Liga Endesa y ACB. Cuatro tropiezos que han llegado ante rivales de menor entidad y potencia que el Real Madrid, y que hacen saltar las alarmas en un equipo que seguramente tiene más trabajo del previsto a estas alturas de curso.

Sin estrenarse a domicilio

El Real Madrid cayó en Bolonia (74-68) en la jornada inaugural de la Euroliga, y tras superar en casa a Olympiacos (89-77), Gran Canaria (81-71) y Asvel (85-72), volvió a perder como visitante en el Buesa, en un partido ACB que se apuntó Baskonia por 105-100. De nuevo en el Palacio, el equipo de Scariolo no falló ante Partizán (93-86) y Burgos (90-80), pero lejos de la capital, perdieron en Belgrado ante Estrella Roja por 90-75, y de nuevo en la capital serbia, cayeron este último miércoles frente a Maccabi (92-91), en un partido con muchos detalles, pero que se tradujo en la cuarta derrota de los blancos en seis partidos en la competición europea.

Un Madrid que encajó unos bochornosos 40 puntos en el segundo cuarto para marcharse al descanso con 57 tantos concedidos en la primera mitad, y un conjunto blanco al que la suerte le abandonó con un espectacular triple de Tamir Blatt a falta de cuatro segundos para la bocina final de partido que situó el 92-91 en el electrónico. No estaba el partido perdido todavía, y Scariolo dibujó en su pizarra una gran jugada, con un bloqueo ciego de Usman Garuba sobre Mario Hezonja para que el croata recibiese el balón.

Tamir Blatt anotó la canasta ganadora de Maccabi ante el Madrid / Euroleague

Mala ejecución de Hezonja en la jugada final

Hubo un desajuste defensivo, Hezonja recibió en pintura, y tanto Jimmy Clark como TJ Leaf dejaron a Garuba solo debajo del aro. Un pase del croata hacia el internacional español prácticamente hubiese significado dos puntos 'gratis' para Garuba, y la victoria para el Real Madrid, pero Hezonja decidió ejecutar el tiro, punteado por los dos defensores, y el lanzamiento fue a tabla, rebotó en el aro y ya no hubo tiempo para más. Pese al error, el alero croata fue el mejor de los suyos con 24 puntos y nueve rebotes, mientras que el Real Madrid volvió a vivir una tarde aciaga desde el tiro libre (20/29).

Un desenlace que ha generado bastantes críticas por parte de la afición blanca a través de redes sociales. "Derrota patética (92-91) en una de las salidas más fáciles de la Euroliga. Preocupante la imagen del equipo, especialmente fuera de casa. Pocas ideas, horror en los libres, irregulares en todo. No te puede meter 40 puntos en un cuarto este flojo Maccabi" o "3.8 segundos quedaban, Garuba solo debajo del aro para ganar el partido y Hezonja decide chupársela. Definitivamente de los jugadores con menor IQ que he visto" son algunos de los comentarios que mayor interacción tuvieron. Tanto Hezonja como Scariolo fueron el blanco de las críticas.

Lyles, una de las noticias agradables en el Madrid

No todo son malas noticias en el cuadro madridista. Y es que Trey Lyles, una de las caras nuevas del proyecto blanco, sigue dando pasos al frente en su adaptación al baloncesto europeo. En ACB promedia 17 puntos por partido, mientras que en la Euroliga ha registrado 14 tantos por duelo en los últimos cuatro compromisos. La apuesta por el canadiense está saliendo bien, y ya se reclama que tenga mayor protagonismo en el equipo.

Trey Lyles está arrancando a gran nivel su andadura en el Real Madrid / Euroleague

Clásico en el horizonte

El Real Madrid volverá a la acción el próximo domingo 26 recibiendo a Baxi Manresa (19h) en el Palacio, su zona de confort. Un duelo ante los del Bages que será la antesala de una exigente doble jornada de Euroliga en la que visitarán al Bayern (28/10 20h) y recibirán al Fenerbahçe 30/10 21h), vigente campeón de Europa. Todo ello a pocos días de visitar el Palau para medirse al Barça en partido continental (7/11 20:30h), en una cita en la que los blancos deberán mejorar su imagen como visitantes. El nuevo proyecto de Scariolo requiere tiempo, pero tras el tropiezo en la final de la Supercopa, el equipo sigue sin carburar lejos del Palacio.