Hezonja 'pasa' del arbitraje: "Voy a estar calmado con mis comentarios"

El Real Madrid fue superado por Olympiacos en el partido correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga. Los griegos, líderes de la competición, dominaron el duelo desde el principio y sumaron una victoria de mérito en el WiZink Center.

Tras finalizar el encuentro, Mario Hezonja, jugador croata del Real Madrid de baloncesto, se mostró contrariado por el arbitraje a su equipo durante el encuentro, si bien prefirió "intentar estar calmado" con sus comentarios al respecto.

"No puedo hablar de esas cosas; no quiero usarlo ahora, lo usaré después. Voy a intentar estar calmado con mis comentarios. Hemos empezado el partido bien, luego ellos son un buen equipo, saben jugar al baloncesto muy bien y por eso llevan tanto tiempo en la primera posición de la Euroliga. Nos han castigado ‘fácil’ con puntos que hacen por su sistema. Luego hemos peleado para volver y hemos estado ahí, pero no teníamos bastante acierto para ganar", dijo.

"Se han ido lejos, cuando juegas con un equipo así de bueno es difícil volver. Nosotros sabemos qué camiseta llevamos y por eso hemos vuelto, lo que pasa es que hemos luchado y este baloncesto es un poco salvaje. A veces funciona y a veces te mata. Debemos tener un poco más de cerebro y ordenar el juego mejor en estos minutos clave cuando estamos con la racha buena, pero no teníamos acierto y hemos fallado muchos tiros. Seguimos trabajando", señaló.