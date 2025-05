Hezonja incendia las redes con su 'pasotismo' defensivo: "Vergüenza y falta de respeto..."

El Real Madrid sigue intratable en la Liga Endesa. El conjunto de Chus Mateo sumó el pasado fin de semana el vigésimo triunfo consecutivo después de superar a domicilio a Baxi Manresa por un ajustado 65-67 gracias a una canasta de Sergio Llull a falta de un segundo para el final.

El balear se sacó de la chistera un nuevo tiro ganador que enmudeció al Nou Congost y que deja a los de Diego Ocampo con opciones remotas de disputar el playoff por el título: a falta de dos jornadas, necesitan ganar sus dos partidos restantes de temporada regular (Morabanc Andorra y La Laguna Tenerife) y que Baskonia pierda los dos que les quedan (Bilbao Basket y Leyma Coruña).

Sergio Llull anotó la canasta ganadora ante Baxi Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

Derrick Alston Jr. fue el máximo anotador del partido con 19 puntos, y el estadounidense firmó una de las grandes acciones del partido tras completar un potente mate en un contraataque que acabó con un 2+1 tras la personal de Hugo González, que bajó escopeteado a defender para tratar de impedir la acción del '4' manresano.

Una decisión muy diferente a la que tomó un Mario Hezonja que no vivió una mañana agradable en el Nou Congost. El croata se encaró con el público del conjunto catalán y se acabó llevando una técnica.

Pero a nivel deportivo, lo más grave ocurrió en la acción mencionada de Alston, ya que tras la recuperación manresana con la que se arrancó el contraataque, Hezonja se apartó para dejar vía libre a sus contrincantes.

Sorprendió la actitud del jugador, que ni tan siquiera forzó la falta para detener la acción. Una decisión, la tomada por Hezonja, que fue ampliamente criticada a través de las redes sociales.

Derrick Alston Jr., junto a Mario Hezonja / ACB Photo - Joaquim Alberch

"A Superego Hezonja hoy no le apetecía jugar", "¿La forma de defender de Hezonja cuenta como asistencia?", "Menos mal que lo ha visto todo el mundo", o "Si en unos meses voy a estar jugando en Grecia, pa qué", comentó un usuario en alusión a unos rumores que apuntaban hacia una posible salida de Hezonja del equipo, algo a priori improbable, ya que el croata renovó el pasado año hasta 2029 asegurándose uno de los contratos más lucrativos del continente, a razón de dos millones de euros netos por temporada según cifras aportadas por el portal 'Eurohoops'.

Por fortuna para Hezonja, la defensa de la acción no tuvo consecuencias en el ajustado marcador final, pero lo cierto es que su actitud ha levantado multitud de críticas en redes, en una temporada que no está siendo la mejor para un Real Madrid que tendrá que seguir la Final Four de la Euroliga desde la televisión, y que tiene todas sus esperanzas puestas en la Liga Endesa, el último título que aspiran a conseguir esta temporada para no cerrar el curso en blanco.