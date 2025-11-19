Heurtel explota antes de visitar el Palau Blaugrana: "Debería haber rechazado al Barça"

Thomas Heurtel sigue dejando muestras de su enemistad con el Barça. A principios de 2025, el base francés llegó a un acuerdo con el club azulgrana para cerrar su vuelta a la Ciudad Condal. Sin embargo, una decisión a última hora de Joan Laporta truncó el fichaje. El presidente entró de oficio a interrumpir la operación ante la disconformidad mostrada por la afición del Barça con dicha posibilidad. En el Palau no olvidan la salida de Heurtel, que acabó firmando por el Real Madrid.

El ex azulgrana explicó como vivió la situación y dejó claro que fueron días muy difíciles: "El acuerdo estaba cerrado, salí corriendo de China con mi esposa, mis hijos y quince maletas —el Barcelona había pagado los billetes— solo para descubrir al aterrizar que el presidente Joan Laporta lo había vetado. Ya tenía mi apartamento, el reconocimiento médico era una hora después… Fue un golpe devastador, sobre todo para mi familia. Pensé en dejarlo todo. Estaba harto. Mi esposa me convenció para que tuviera un final mejor", confesó en una entrevista en 'l'Équipe'.

Thomas Heurtel jugó en el Barça de 2017 a 2021 / EFE

Heurtel aseguró que tenía una oferta de tres años del ASVEL para volver a la Euroliga, pero cuando le apareció la opción del Barça, prefirió optar por su retorno al Palau: "Antes del Barça, iba a fichar por el ASVEL por tres años. Pero volver a un gigante de la Euroliga con la idea de que ambas partes podríamos reescribir una historia que había terminado mal era tentador. Me equivoqué. Debería haber rechazado al Barcelona y haber venido aquí".

Reencuentro con el Palau... y con Xavi Pascual

Caprichos del calendario, la semana que viene hay un Barça - ASVEL en Barcelona. El reencuentro de Xavi Pascual con la afición del Palau será, sin duda, uno de los grandes alicientes del choque, pero no el único. Heurtel volverá a disputar un partido en el feudo azulgrana después de casi cuatro años, el último fue un clásico de Euroliga en diciembre de 2021.

El base galo coincidirá precisamente con un Xavi Pascual, que fue su entrenador en el Zenit durante dos temporadas en Rusia, y con quién fue capaz de rayar a gran nivel: "Mi familia y yo disfrutamos mucho de nuestros dos años allí, aunque la controversia lo complicó todo. Nos brindaron las mejores condiciones posibles y los niños prosperaron".

Heurtel, que tuvo un periplo con en España con el Leyma Coruña entre enero y mayo de este año, no cerró las puertas a una retirada a final de temporada, asegurando que todo dependerá de sus sensaciones y del estado físico en el que se encuentre.