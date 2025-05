Heurtel no aprende la lección: "Es un jugador complicado, fue difícil gestionar el vestuario"

2025 arrancó con un intento de fichaje que prácticamente se convierte en el 'bombazo' del año. La secretaría técnica del Barça apostó por el regreso de Thomas Heurtel al conjunto azulgrana, tras su salida en 2021 en aquel episodio de triste recuerdo protagonizado en Estambul, en el que Sarunas Jasikevicius y su staff no autorizaron a que el galo, en plena pandemia, regresase junto al resto de la expedición a la capital catalana.

¿El motivo? El intento de engañar al Barça, tanto por parte del jugador como de su entorno, en hacerles creer que iba a aceptar una oferta de Fenerbahçe, cuando realmente estaban negociando con el Real Madrid, tal y como admitió el base tiempo después en una entrevista. Un flirteo, con el club blanco, que se acabaría confirmando meses después.

Heurtel tampoco salió bien del Real Madrid / EFE

La 'juerga' nocturna en Atenas, las mentiras con Francia...

Aquel primer episodio vino acompañado, meses después, de la salida nocturna protagonizada junto a Trey Thompkins y Guerschon Yabusele en Atenas, la noche antes de que el Real Madrid se enfrentase a Panathinaikos, o la ocultación a la Federación francesa de baloncesto de su fichaje por el Zenit, algo que le permitió disputar el Eurobasket de 2022, ya que el organismo francés no permitía que sus deportistas tuviesen cualquier relación contractual con ningún equipo ruso por la guerra de Ucrania.

Tras rendir a buen nivel en San Petersburgo, a Heurtel no le llegó ninguna propuesta europea interesante y decidió arrancar la presente temporada en el Shenzhen Leopards chino, donde también firmó buenos números. Y tras ello, la llamada de un Barça desesperado y desquiciado por las lesiones, viendo como la incorporación de Raul Neto había resultado un fiasco, y que también había desechado nombres como el de Marcelinho Huertas y Daron 'Fatts' Russell. Tras conocerse el interés del club azulgrana en Heurtel, y con el galo ya volando hacia Barcelona, el Barça se echó para atrás, de nuevo con un aeropuerto como escenario. El ruido mediático y la disconformidad de la gran mayoría de la masa social del equipo frenaron la operación, y Heurtel se volvió a quedar tirado.

Thomas Heurtel, a su llegada al Aerport Barcelona-El Prat / @daniaguila12

Las palabras de Heurtel tras su regreso frustrado al Barça

“Ha sido un día muy triste para mí y para mi familia. Lo que me ha sucedido hoy es mucho peor que lo de Estambul. Estas cosas siempre te decepcionan y se te quitan las ganas de jugar", admitió en una comparecencia ante los medios, acompañado por su agente, un David Carro que, pese a tener en cartera a Tomas Satoransky y a Justin Anderson, no dudó en atacar al club azulgrana: "Josep Cubells no se me pone al teléfono, nunca había visto que alguien falte a su palabra de esta manera, hay un problema de valores total".

Tras lo sucedido, y después de unos días de calma y de asimilar el golpe, Heurtel decidió firmar con el Leyma Coruña, que luchaba por salvar la categoría en su primer año en Liga Endesa. Finalmente, no ha podido ser así, y el equipo coruñés ya lleva varios días descendido a Primera FEB, la antigua LEB Oro. Como jugador del Leyma, Heurtel disputó un total de ocho partidos, en los que el equipo de Diego Epifanio tan solo logró una derrota, y en los que el francés promedió 12,9 puntos, nueve asistencias y 3,4 rebotes para 17,9 créditos de valoración. Unos buenos números individuales que se vieron truncados por una lesión de rodilla que le obligaron a pasar por quirófano a finales de abril.

Heurtel ha firmado 12,9 puntos y nueve asistencias por partido en su etapa en Coruña / ACB Photo - Mónica Arcay

Las palabras del presidente de Coruña

Los registros conseguidos por Heurtel a nivel individual hablan bien de él, pero el presidente del club coruñés, Pablo de Amallo, ha desvelado que no es oro todo lo que reluce. En una entrevista con Radio Coruña, el máximo mandatario de la entidad gallega afirmó que el día a día con Heurtel no había sido, precisamente, sencillo. "Heurtel es un jugador complicado, con un gran talento, pero su gestión es complicada. Nos ha dado minutos muy buenos, pero también está la parte de gestión de equipo y sé que hubo alguna complicación. Se nos hizo complicado gestionar el vestuario", comentó un de Amallo que justificó esas dificultades vividas en el grupo: "Fue un vestuario difícil de gestionar por muchos motivos. Por número de jugadores, por la talla de algunos de ellos... pero no abrimos expedientes disciplinarios. Hubo casos pero no solo con Heurtel. Fue una temporada complicada".

A sus 36 años, quedará por ver cuál es el siguiente paso en la carrera de Heurtel. Su futuro es una incógnita, pero lo que es cierto es que en Coruña, tal y como viene ocurriendo en sus últimos años de carrera, no guardarán un recuerdo especialmente bonito de su estancia.