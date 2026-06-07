Una heroica Penya acaba con Baskonia y se mete en las semifinales de la Liga Endesa

El Asisa Joventut protagonizó una nueva campanada en el play-off Liga Endesa y accedió a las semifinales, con total merecimiento, después de derrotar en el Buesa Arena al Baskonia por 88-96. Fue un encuentro brillante para de los de Dani Miret, que se fueron hasta los 55 puntos anotados en la segunda mitad, y que contaron con un Ricky Rubio estelar. El base de El Masnou se fue hasta los 23 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes para 28 créditos de valoración. Su anotación histórica más alta en las eliminatorias por el título ACB bien valen un billete para las 'semis' en las que espera el Valencia Basket de Pedro Martínez.

Baskonia - Asisa Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 07/06/2026 LIGA ENDESA BAS 88 96 CJB Alineaciones BASKONIA, 88 (24+14+25+25): Forrest (14), Spagnolo (9), Radzevicius (2), Kurucs (11) y Diakité (12) -cinco inicial-, Simmons (18), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (15), Omoruyi (5) y Edwards (2). ASISA JOVENTUT, 96 (23+18+30+25): Rubio (23), Kraag (1), Parker (14), Ruzic (7) y Birgander (14) -cinco inicial-, Drell (5), Vives (-), Hakanson (15), Morin (4), Hunt (8) y Hanga (5).

Trent Forrest y Simon Birgander protagonizaron las primeras canastas de un duelo que arrancó muy igualado (8-6). Tras un triple de Rodions Kurucs, Cameron Hunt lideró un parcial de 0-7 para los visitantes con el que se equilibró a 13 el marcador. El intercambio de canastas era constante, con el verdinegro Ludde Hakanson castigando desde la línea exterior con dos triples.

Trent Forrest, ante el Asisa Joventut / EFE

La aportación del banquillo verdinegro en el primer cuarto fue realmente positiva (9-15). Pero, aunque Ricky Rubio se apuntó la última acción del periodo, con una penetración a tabla, los vitorianos cerraron el primer asalto con una ventaja mínima (24-23).

Inspiración verdinegra desde el triple

La Penya estaba muy concentrada, y aunque un triple de Mamadi Diakité estiraba algo más la ventaja local, los verdinegros seguían practicando el plan de partido previsto. De nuevo Ricky, y el tercer triple en el partido de Hakanson, colocaron por delante a Asisa Joventut, y Adam Hanga se unió a la fiesta triplista (33-37).

El ataque de Paolo Galbiati se colapsó, con Forrest como única opción antes de llegar al descanso. La primera canasta en el partido de Jabari Parker sirvió para que la Penya se marchase a vestuarios con un +3 (38-41) valioso, viendo que cualquier detalle o despiste podría resultar definitivo.

'Enésima' exhibición de Ricky Rubio

La segunda mitad tuvo un nombre propio: Ricky Rubio. El base verdinegro dirigió, pero también ejecutó, desquiciando a la defensa vitoriana. Una suspensión suya culminó un parcial de 2-11 con el que Asisa Joventut se marchaba en el marcador (42-52). Baskonia intentaba volver, pero el cuadro badalonés aguantaba, pese a la insistencia del local Kobi Simmons (60-63). Ricky se desató con dos triples consecutivos, y una canasta de Hunt situó el 63-71 con el que los de Miret entraron al asalto final.

Ricky Rubio y Cameron Hunt, tras derrotar al Baskonia / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Y en el último cuarto, Jabari Parker y Michael Ruzic estuvieron muy inspirados. El exazulgrana entró en trance, con minutos en los que todo lo que tocaba se convertía en canasta. La Penya se marchaba por 16 (72-88), y pese a que Tim Luwawu-Cabarrot intentaba liderar la remontada, el francés, que terminó el encuentro con 15 puntos, acabó firmando una muy discreta carta de tiro (4/15).

Duelo ante Valencia Basket en 'semis'

A la Penya no le tembló el pulso, alargaron posesiones, y al final, con total merecimiento, se apuntaron un 88-96 con el que sellaron un brillante pase a las semifinales tres años después de la última vez. Valencia Basket será el último escollo para los verdinegros si quieren estar en la final por el título, en una serie que arranca en el Roig Arena el próximo miércoles.