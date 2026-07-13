Los héroes de Saitama celebran los 20 años de la conquista del Mundial de Japón

El 3 de septiembre de 2006 fue la fecha en la que el baloncesto español cambió su historia para siempre. El 'angolazo' en Barcelona 92, el cuarto puesto en el Eurobasket de 1997 en Badalona o el decepcionante noveno cosechado en Belgrado en 2005 quedaron en el olvido gracias a los héroes de Saitama.

Varios integrantes de aquel equipo como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Berni Rodríguez o Carlos Cabezas, bautizados como los 'Júnior de Oro', avisaron de lo que se venía en la final juvenil de 1999 en Lisboa (Portugal), donde consiguieron el triunfo en la final a Estados Unidos y asumieron el relevo generacional de la que a la postre sería uno de los mejores equipos nacionales jamás recordados.

La generación dorada se reunió para celebrar el vigésimo aniversario del Mundial de Japón / FEB

Son casi 20 años después de aquel oro "histórico". Más allá de lo que suponía ser campeones del mundo por primera vez, España cambió para siempre su suerte, y caló en la sociedad gracias a su "ba-lon-ces-to", el grito que enarboló el entonces entrenador del equipo, José Vicente 'Pepu' Hernández, para defender su deporte frente al 'rey' en España y en casi todo el mundo: el fútbol. Este lunes, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, 'hogar' histórico de la selección en su mayoría de concentraciones en la capital del país, la Federación Española de Baloncesto (FEB), con su presidenta al frente, Elisa Aguilar, quiso dedicar el mayor aplauso en nombre de todos aquellos que aman este deporte.

La raíz, como casi todos sus jugadores recuerdan, de lo que sería el primero de muchos éxitos para el baloncesto español. Además, haciéndolo con un juego brillante y divertido, dando la sensación de que aquellos 12 jugadores eran un grupo de amigos llamados a cumplir una misión, cambiar el curso de la historia de este deporte en España. Pau Gasol, Rudy Fernández, Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez, Sergio Rodríguez, Berni Rodríguez, Marc Gasol, Álex Mumbrú y Jorge Garbajosa, además de Pepu Hernández, echaron la vista atrás y revivieron varias de sus mejores experiencias de aquella Copa del Mundo de 2006 en Japón.

Sergio Rodríguez y José Manuel Calderón / EFE

Lo más curioso es que la mayoría, pese a coincidir en que este equipo fue el "mejor" en el que jugaron, y en que este oro es el más "especial" de sus exitosas carreras, tienen más recuerdos y vivencias de lo ocurrido fuera, que dentro de los propios pabellones. A través de breves intervenciones, muchos enumeraron con algo de esfuerzo a los rivales con los que se fueron cruzando en el camino, ya que la mayoría de recuerdos continúan reservados a los momentos de vestuario o las de las partidas de 'pocha' en las habitaciones del hotel.

Como reconoció el exseleccionador, Pepu Hernández, las piezas parecieron encajar desde el principio, ya que era un equipo "inteligentísimo" con el que se podían "discutir" y "proponer" ideas sin desmantelar egos ni roles. La veteranía de un Carlos Jiménez, capitán con 30 años, contrastaba con un adolescente Sergio 'Chacho' Rodríguez, con 20 recién cumplidos, cuya "rutina" antes de los partidos era comerse un helado en un local 7Eleven. Tras las buenas sensaciones en la preparación, España llegó al Mundial y barrió a la Alemania de Dirk Nowitzki, Nueva Zelanda, Japón, Angola y Panamá en la primera fase. Un 5-0 al que seguirían Serbia y Lituania en octavos y cuartos de final, respectivamente. En semifinales tocó la Argentina de la 'Generación Dorada', la de Manu Ginóbili, Fabricio Oberto y Luis Scola. Para muchos, como Garbajosa, el partido "más duro" que ha jugado en su carrera, pero a la vez, del que más "orgulloso" se sienten.

Pepu Hernández dirigió a aquella inolvidable selección / AFP vía Europa Press

Un triple desviado de Andrés Nocioni en los segundos finales propició que España jugase la final ante Grecia, no sin antes, pagar el duro peaje de perder para el gran partido del torneo al que sería su MVP, Pau Gasol. No fue un obstáculo para aquel grupo. Un imberbe Marc Gasol hizo honor a su apellido y frenó al temido Sofoklis Schortsanitis, la bestia negra de Estados Unidos en las semifinales, en un torneo que, como reconoció, "cambiaría su carrera". España doblegó a Grecia (70-47). Campeona del mundo.

Las camisetas en su apoyo con el lema 'Pau también juega' definieron los valores de aquel grupo, que fueron recibidos como auténticos héroes a su vuelta a Madrid. Un logro que, como bien afirmó Aguilar, "reconfiguró el ADN de España para siempre". Algo que "nunca" olvidó Rudy, jugador con más internacionalidades (266) en la historia de 'La Familia'. Los valores y vivencias de aquel equipo sirvieron para construir los éxitos más recientes del baloncesto nacional, y para que el mallorquín, uno de los veteranos hasta hace bien poco, ganase hasta 11 medallas con la selección.