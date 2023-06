De héroe a villano: El odio y los insultos de la afición del Madrid a Sergio Llull

Tras anotar la canasta con la que el equipo blanco ganó la Euroliga, el capitán vuelve a ser el centro de las críticas tras un mal partido ante la Penya Alguna de las 'perlas': "Por favor, que Llull no juegue más, ¿no le dará vergüenza a Chus Mateo tener tantos minutos en cancha a semejante mierd...?"

El pasado 21 de mayo, el Real Madrid recuperó la corona europea y consiguió levantar al cielo de Kaunas su 11ª Euroliga de la historia, tras imponerse en la gran final a Olympiacos por un ajustado 78-79, en un duelo que se acabó resolviendo con una canasta de Sergio Llull a falta de tres segundos para la conclusión del encuentro.

El capitán blanco logró anotar una canasta 'imposible' punteado por uno de los techos de la competición, un Moustapha Fall que pese a sus dos metros y dieciocho centímetros, no pudo evitar el lanzamiento del '23' blanco. Kostas Sloukas tuvo en sus manos cambiar el desenlace del partido, pero su falló condenó a los griegos y le dio el título europeo al conjunto de Chus Mateo.

Una Euroliga inesperada

Aquel día, Llull se vistió de héroe anotando una única canasta en los tres lanzamientos que intentó, pero fueron dos puntos para alcanzar la gloria. Como no podía ser de otra manera, la afición madridista entró en júbilo, ya que en la primera temporada post Pablo Laso, y tras ver lo que había ocurrido pocas semanas atrás, con la lamentable tangana ante Partizán, era prácticamente una utopía pensar en la consecución de la Euroliga.

"No me considero una leyenda. Espero estar muchos años jugando en este club", declaró Llull tras acabar el partido. A sus 35 años, y con contrato hasta 2024, el exterior balear parece tener cuerda para rato, aunque a algunos de los aficionados del Real Madrid les duela.

Y es que, viene siendo tendencia durante toda la temporada, que tanto Llull como Mateo, sean el blanco de la ira y las críticas de la afición blanca cuando llega la derrota. Con el técnico, algunas previas de la Final Four de la prensa madrileña afirmaban sin tapujos que "o Euroliga o despido". Tras el triunfo en Kaunas, Mateo ha ganado mucho crédito, y salvo cataclismo mayúsculo, debería ser el entrenador del Real Madrid el próximo curso.

Mal día de Llull en la exhibición de Kyle Guy

Un crédito, una tregua en las críticas que no ha ocurrido con Llull, pese a ser el ejecutor de la última Euroliga. El equipo blanco arrancó con mal pie su andadura en las semifinales y cayó en el primer partido ante el Joventut por 83-93 tras otro recital de Kyle Guy, autor de 30 puntos y ocho triples. El balear no tuvo su mejor día en el tiro, firmando una pobre actuación: cinco puntos y un único lanzamiento de campo convertido en ocho intentos (firmó un 1/6 desde el triple).

Los insultos de la vergüenza

Tras confirmarse la derrota, y la pérdida del factor pista, la afición no tardó en mostrar su malestar a través de las redes sociales, y de nuevo Llull fue cabeza de turco. "Por favor, que Llull no juegue más, ¿no le dará vergüenza a Chus Mateo tener tantos minutos en cancha a semejante mierd...?", "Lo de Llull es insoportable, juega para él", "Que siga jugando Llull estos minutos es lamentable. No defiende a Feliz y en ataque se cree Jordan y no toca ni aro", "El Al-Ittihad no tiene equipo de baloncesto para que se lleven al puto Llull de mierda? Qué tío más acabado por dios" o "Eres el puto peor jugador del mundo, vaya lastre para el equipo" son solo algunas de las 'perlas' que la afición le dedica a su capitán. Unos insultos lamentables y que no deberían tener cabida en ningún deporte y hacia ningún deportista.

Algunos de los insultos y la faltas de respeto de la afición del Real Madrid a Sergio Llull | Twitter

Tras conquistar la Supercopa a principios de temporada, y la Euroliga a finales de mayo, el Real Madrid de baloncesto tiene en su mano finalizar la temporada con un triplete, si acaba ganando la Liga Endesa. Los aficionados 'anti-Llull' del conjunto blanco ya temen que el balear vuelva a ser importante y decisivo. Pese a que pueden ser minoritarios, no dudan en insultar y faltar al respeto al mejor jugador que ha pasado por la sección blanca. Groucho Marx ya lo decía: “Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente”.