Hernández, Alonso, Dávila, Lishchuk y Lostal, Campeonas de Europa U16F

Las jugadoras de Valencia Basket Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila, Anastasia Lishchuk y Claudia Lostal se proclaman Campeonas de Europa U16F en un tremendo Eurobasket en el que se mostraron muy serias y superiores. España superó a Eslovenia en la gran final (62-47), lo que supone sumar 5 medallas de oro para las jugadoras taronja al oro de Álex Blanco en el Eurobasket U18M, el bronce de Piath Gabriel en el Afrobasket Women, el oro de Gloria Estopà como ayudante en el Eurobasket U20F, las medallas de bronce de Rubén Burgos y Marta Sorlí como seleccionador y ayudante en la Copa del Mundo U19F y las cuatro platas obtenidas por Raquel Carrera, María Araujo, Awa Fam y Elena Buenavida en el EuroBasket Women con la selección española absoluta.

Isa Hernández fue incluida en el quinteto ideal y nombrada MVP del Eurobasket Women U16, no solo por su impecable actuación durante todo el torneo, sino también especialmente por su liderazgo en la final con 19 puntos, 1 rebote y 4 asistencias. Gran actuación también de Alonso con una media de 10,3 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 robo por partido, junto con Lostal, que ha promediado 8,5 puntos y 7,8 rebotes y Sandra Dávila, que ha hecho 4,7 puntos, 3,8 rebotes y 1,7 asistencias. Y enriquecedora experiencia para la jugadora de 14 años Anastasia Lishchuk, campeona de Minicopa y de España infantil, que ha tenido la oportunidad de vivir su primer torneo de este calibre.

España se medió en la fase de grupos a Eslovenia, Letonia y Gran Bretaña con pleno de victorias y pasando como líder a los octavos, donde superó con facilidad a República Checa. En cuartos de final la selección se midió a Francia con un amplio resultado (72-53) y en semifinales tampoco dio opción a Letonia (81-24), consiguiendo un puesto en la final. Allí se volvió a ver las caras con Eslovenia. La primera parte estuvo marcada por un ritmo bajo de partido y, aunque España llevaba la delantera, Eslovenia se mantenía cerca y respondiendo los golpes, pese a la gran actuación de Isa Hernández, que llevaba 9 puntos en su cuenta. Al descanso la ventaja era de 8 puntos. Tras el paso por los vestuarios se apretaba todavía más. España no podía escaparse del combinado esloveno y la diferencia al final del tercer cuarto era de solo 6 puntos. En el último periodo, la selección nacional empezó a abrir brecha con un +11. Sin embargo, Eslovenia empezó a valerse de los tiros libres para volver a acercarse. Hernández se elevó como heroína del partido con sus triples para encarar la victoria con un +12 a falta de poco más de 1 minuto para el final y un triple de Alonso finiquitaba el triunfo y la medalla de oro en el Eurobasket.

Buenas sensaciones para Kenig, Petkovic y Marcus

Por su parte, la Polonia de Hannah Kenig queda en 8ª posición, tras caer ante Francia, y cierra el torneo promediando casi 8 puntos, 3,3 rebotes y 2 asistencias. La Serbia de Anja Petkovic termina en 6º lugar con un triunfo frente a Italia y con un promedio de la jugadora taronja de 6,6 puntos, 2,4 rebotes y 1,3 asistencias durante el torneo. Por último, la Rumanía de Alexia Marcus lo hace en 9ª posición con victoria contra Hungría, finalizando un Eurobasket en el que ha hecho una media de casi 9 puntos, 5,1 rebotes, 3 asistencias y 2 robos por partido.