Henri Drell completa la plantilla del Joventut

El alero estonio firma para los próximos dos meses con opción de alargar hasta final de temporada

Henri Drell compartirá vestuario en el Joventut con Adam Hanga / ACB Photo - David Grau

El Joventut Badalona anunció que cierra su plantilla para la temporada 2025-26 con el fichaje del alero estonio Henri Drell, que ha firmado un contrato por dos meses, con opción de renovar hasta final de temporada.

Drell (2,06 metros y 25 años) se incorporará de manera inmediata a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico del equipo verdinegro, Dani Miret.

El alero báltico llega a Badalona después de un intento frustrado la temporada pasada de ficharle por parte del club catalán, ya que en su momento ganó la pugna La Laguna Tenerife.

En el club tinerfeño, Drell acabó la temporada con unos promedios de 3,6 puntos y 1,3 rebotes. Pese a su poco protagonismo con Txus Vidorreta, sí que lo tiene en su selección nacional, donde ha sido pieza clave en el último Eurobasket, con 8,8 puntos y 2,8 rebotes por choque.

