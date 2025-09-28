"No hemos conseguido colapsar su ataque lo suficiente y se han mantenido duras en defensa"

Rubén Burgos y Queralt Casas atendieron a los medios de comunicación tras la derrota de Valencia Basket ante Casademont Zaragoza en la final de la Supercopa Endesa Femenina. Ambos coincidieron en felicitar al justo campeón del torneo y en que el conjunto taronja no estuvo todo lo acertado que debería para llegar al final del choque con opciones de remontar.

Queralt explicó que el nivel de Zaragoza no les ha sorprendido y destacó la fortaleza mental del rival como una de las claves del resultado: "El partido ha ido un poco cómo esperábamos. Sabíamos que teníamos un rival duro como Zaragoza y que podía ganar cualquiera de los dos. Ellas han sido más fuertes mentalmente, han salido con más agresividad, han planteado bien el partido y les damos la enhorabuena".

El entrenador de Valencia Basket, Rubén Burgos, también quiso "felicitar a Zaragoza, lo están pudiendo disfrutar con su público" y además destacó el enorme esfuerzo físico: "llegaban con buen ritmo competitivo por haber jugado la previa, pero también les había podido pesar, por eso tiene más mérito el esfuerzo físico de los últimos días, con viajes y con tantos partidos".

Rubén no se olvidó de la afición taronja, a quien le agradeció el "apoyo" y les deseó "un buen viaje de vuelta, sé que hay problemas climatológicos pero han hecho el esfuerzo de acompañarnos y animarnos pese al resultado".

Respecto al partido, el técnico taronja destacó que "somos dos equipos con identidad que nos conocemos bien. Ha empezado el partido con defensas duras, ellas han estado más acertadas, especialmente desde la línea de tres en el primer cuarto y a nosotras nos ha costado entrar. Hemos hecho ajustes pero no hemos conseguido colapsar lo suficiente su ataque, a veces por mérito de sus jugadoras. No han permitido que nos acercáramos. Hemos recortado la ventaja antes del descanso, hemos salido con ímpetu el tercer cuarto pero no hemos tenido la claridad. Ellas han salido duras en defensa y no hemos podido. Repito mi enhorabuena y ojalá que nos veamos las caras otras vez en más batallas y más finales".

