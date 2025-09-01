Héctor Alderete se sube al tren de La Laguna Tenerife: "Esta oportunidad era única"

Héctor Alderete, uno de los cuatro fichajes veraniegos de La Laguna Tenerife, protagonizó esta mañana su puesta de largo como jugador aurinegro. 'Ettore' posó sonriente con la camiseta aurinegra, la primera de un club distinto a Estudiantes que se pondrá el joven de 23 años. El polivalente jugador lucirá el 33, mismo número que Larry Bird y que Javier Beirán, con el que compartió equipo y al que dice admirar mucho. “Esta oportunidad era única”, confesó satisfecho el jugador.

Alderete, que comenzó agradeciendo al club y a la dirección por haber confiado en él, afirmó estar “contento y con ganas de empezar a darlo todo”. Seguidamente, el recién llegado celebró la buena acogida que le han brindado jugadores y cuerpo técnico. “Venía con esa expectación porque este es un equipo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, con mucha gente con experiencia. Todo el mundo me lo está poniendo fácil y está siendo sencillo por el hecho de que me están ayudando mucho. Me está gustando bastante”, celebró el protagonista antes de matizar que el Canarias es ya “un equipo hecho” en el que la mayoría de sus compañeros juegan “de forma automática”, por lo que a los nuevos les vendrá bien tener “estas semanas de adaptación” para coger el ritmo y entrar en dinámica.

No dejó pasar el tren

Decir adiós a Estudiantes “fue difícil” porque el recién llegado a la Isla llevaba toda su vida en el mismo club, pero “venir a un equipo ACB facilitó la decisión”. “La oportunidad me pareció espectacular, así pasan muy pocas. La oportunidad era única”.

La diferencia será grande. De la Primera FEB (antes LEB Oro) a la Liga Endesa y a la Basketball Champions League y en un vestuario plagado de históricos: Marcelinho, Shermadini, Doornekamp, Abromaitis... a Alderete le toca tomar nota. “Me lo tomo con la intención de aprender de ellos. Son todos unos referentes que llevan mucho tiempo en el alto nivel. Tengo la intención de aprender todo lo posible: sus costumbres, cómo entrenan, cómo calientan, cómo se preparan... se trata de intentar empaparme de todo para copiarles e intentar que me vaya al menos la mitad de bien que a ellos”.

Polivalente

Ahora dirigido por Txus Vidorreta, un entrenador “que ya ha demostrado lo que vale y es un profesional contrastado”, 'Ettore' intenta escuchar “todo lo que dice” su nuevo técnico. “Yo hago todo lo que me pida Txus. Jugar de '3', de '4', o lo que sea. Lo que me pida el entrenador lo haré. Puedo aportar un poco de todo, se me da bien el rebote ofensivo y puedo jugar desde el '2 al 4'. Puedo darle ritmo al equipo en transiciones y jugar tiros abiertos. Vengo a intentar ganarme minutos y el hecho de jugar dos competiciones me puede ayudar a tener más oportunidades. Yo voy a tratar de ganar cada minuto”, expuso el recientemente incorporado.

Alderete aterriza en el poderoso proyecto aurinegro sin experiencia en la máxima categoría y con tres importantes lesiones de rodilla en su pasado reciente. Su pasado lastró su progresión, pero le hizo también más fuerte. “He madurado a base de palos. Hubiese preferido no tener esas lesiones, pero me han ayudado en otras cosas. La parte positiva es que me han endurecido mucho. Mentalmente soy fuerte, es algo que utilizo dentro y fuera de la pista”, concluyó.

Trayectoria

Héctor Alderete (Madrid, 6 de marzo de 2002) es un exterior de 2,03 metros y 23 años, formado en la cantera del histórico Ramiro de Maeztu. A lo largo de su carrera ha sido campeón de España infantil y cadete con el Estudiantes, mostrando desde temprana edad un gran potencial.

A nivel internacional, 'Ettore' acumula un palmarés brillante con las categorías inferiores de la Selección Española. Fue subcampeón de Europa U16 en 2018, torneo en el que además fue incluido en el Mejor Quinteto del campeonato. A esto se suma el oro en el Eurobasket U20 de 2022 y un meritorio quinto puesto en el Mundial U19 de 2021, consolidándose como una de las promesas más firmes del baloncesto nacional.