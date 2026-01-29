Hazaña histórica del Uni Girona en la Euroliga

El Spar Girona certificó uno de los grandes éxitos de su historia al sellar su pase directo a la final a seis de la Euroliga con una aplastante victoria contra el Flammes Carolo Basket francés en Fontajau (89-58).

Uni Girona - Flammes Carolo Basket (baloncesto, Euroliga), 28/01/2025 EUROLIGA UNI 89 58 FLA Alineaciones UNI GIRONA, 89 (28+22+23+16): Canella (2), Jocyte (8), Quevedo (3), Bibby (21), Coulibaly (20) -cinco inicial-; Carter (7), Holm (7), Pendande (13), Guerrero (5), López (3), Badosa (-) y Ribas (-). FLAMMES CAROLO BASKET, 58 (11+16+11+20): Franchelin (6), Strunc (-), Brochant (2), Hirsch (2), Dixon (13) -cinco inicial-; Banaszak (7), Gomis (7), Clarke (10), Jerome (10) y Madjo (1).

El equipo de Roberto Íñiguez necesitaba superar al colista del grupo y que el USK Praga, vigente campeón, ganara al Beretta Famila Schio para confirmar su primera presencia en la final a seis de la máxima competición europea con una jornada de antelación y se dieron ambos casos. Las checas vencieron a las italianas (78-66) y las catalanas no dieron ninguna opción a las galas, sin opciones de antemano.

La pívot maliense Coulibaly reapareció tras dos duelos de baja por lesión en la Euroliga con una actuación extraordinaria para reivindicarse como una de las mejores jugadoras del torneo. El Girona, con 21 puntos y 28 créditos de valoración de Chloe Bibby y 20 puntos de Coulibaly, hizo realidad un objetivo inimaginable a principios de curso y estará en la final a seis de Zaragoza.

Íñiguez había pedido que sus jugadoras saltaran a la pista "con fuego en los ojos" para perseguir "un éxito histórico" y un hito de aquellos que quedan en los libros y su equipo avasalló al Carolo (14-02), comandado por Coulibaly. Anotó nueve de los 14 primeros puntos locales. A los cuatro minutos el Girona sumaba cinco rebotes ofensivos y las visitantes, cinco pérdidas. El técnico galo hizo cinco cambios a la vez.

Coulibaly superó la decena antes del ecuador del primer cuarto y la ventaja alcanzó los 15 puntos con un triple de Bibby (19-04). La superioridad local era absoluta, incontestable para el Carolo. La renta llegó a 19 puntos con un triple de Quevedo (28-09), el quinto del Girona en once intentos por el 0/2 francés.

Las locales continuaron castigando al Carolo sin piedad y sin relajaciones en el segundo cuarto. Alcanzaron los 40 puntos antes de que el rival superara los 20 con un triple de Klara Holm que supuso el 42-19 y llegaron a ganar de 26 con el 50-24. Fue una primera parte para el recuerdo (50-27).

Llevaba más rebotes ofensivos el Girona (10) que rebotes defensivos el Carolo (8). En el descanso se confirmó la victoria del Praga contra el Schio y el equipo de Íñiguez volvió al parqué con la misma hambre para seguir torturando al rival.

Con el partido absolutamente sentenciado la única incógnita era la ventaja final del Girona, superior en todos los frentes: cerró el tercer cuarto con 35 puntos de renta (73-38), con más de un 70% de acierto en tiros de dos puntos y un 37-19 en rebotes, y en el último período alcanzó los 38 puntos de margen con el 78-40, antes del arreón final galo para maquillar el resultado. El Girona celebró la que seguramente sea la mayor gesta de su historia y estará en la final a seis de la Euroliga.