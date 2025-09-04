No hay favor de Georgia ni Shengelia: España se la jugará contra Grecia

"He visto a los de Georgia en el hotel… sí, a las 15:00 horas de aquí mañana somos todos georgianos..., por si acaso", dijo Willy Hernangómez antes del comienzo de la jornada. Y es que si los georgianos ganaban a Bosnia, España estaba clasificada antes de jugar contra Grecia, pero por desgracia el resultado no ha sido el que esperaba el equipo de Scariolo (84-76).

Bosnia ha vencido con superioridad a la selección del culé Shengelia y se ha asegurado el pase a los octavos de final del Eurobasket. El conjunto liderado por Nurkic y Atic estuvo más acertado durante todo el partido, mientras que Georgia no aprovechó las múltiples oportunidades que tuvo desde el exterior y en solitario.

Tras la derrota de Georgia, las opciones están más que claras. España está obligada a ganar a Grecia si quiere estar en los octavos de final, debido a que una derrota la igualaría con Georgia, que tiene el enfrentamiento directo ganado. Si los de Scariolo logran una hazaña que se antoja complicada, pasarían como segunda de grupo. Si no, quedaría quinta en la clasificación y eliminada del Eurobasket.

El problema que tiene España es que debe ganar a uno de los rivales más complicados del torneo. O mejor dicho, a uno de los mejores jugadores del mundo: Giannis Antetokounmpo. Su presencia es totalmente diferencial y convierte a la selección de Spanoulis en otro equipo. Eleva sus posibilidades a otro nivel. Y el seleccionador confirmó que jugará.

Ante Bosnia, la estrella de los Bucks no estuvo presente en el partido por unas molestias en la rodilla. Una baja que dinamitó totalmente el grupo por la derrota totalmente inesperada de Grecia. En los encuentros ante Italia y Georgia, Giannis ha promediado 29 puntos, 7,5 rebotes y 3 asistencias por partido. En la zona, es una figura prácticamente imparable para cualquier defensa del mundo.