Los Hawks meten en problemas a los Knicks

Tras dar un golpe en la mesa en el segundo partido en el Madison Square Garden, los Atlanta Hawks triunfaron por 109-108 en casa contra los New York Knicks y tomaron ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Fue una victoria tan sufrida como importante para los Hawks, que llegaron a tener 18 puntos de ventaja y que fueron remontados en el último período, antes de que una canasta en suspensión de CJ McCollum y una feroz defensa en la última posesión de los Knicks sentenciara el resultado para los locales.

McCollum, que fue protagonista en la victoria del Madison Square Garden con 32 puntos, firmó 23 enteros y cinco rebotes en el tercer encuentro y volvió a ser decisivo. Le apoyaron un Jalen Johnson de 24 puntos, diez rebotes y ocho asistencias y Jonathan Kuminga, con 21 puntos saliendo del banquillo.

Los Knicks, que tuvieron la tercera mejor marca en el Este este año, se encuentran contra las cuerdas con el cuarto partido de la serie fijado de nuevo en Atlanta este sábado.

Los Wolves se hacen fuertes en casa y toman ventaja

Los Minnesota Timberwolves se hicieron fuertes este jueves en el Target Center de Minneapolis y doblegaron por 113-96 a los Denver Nuggets para tomar ventaja 2-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA.

Fue una prueba de fuerza grupal de los Wolves, tanto a nivel ofensivo, con Ayo Dosunmu liderando con 25 puntos a seis jugadores con dobles dígitos, como a nivel defensivo, con los Nuggets que no pasaron de un modesto 34.1 % de acierto en tiros de campo, su peor marca del año.

Tras perder el primer partido de la serie en Denver, Minnesota igualó con un trascendental triunfo a domicilio en el segundo duelo e impuso su ley en casa con gran autoridad.

Los Raptors ganan su primer partido de los playoffs

Los Raptors se impusieron con claridad a los Cavaliers en Toronto por 126-104, y se colocaron a un partido de igualar la serie de los playoffs, con un juego agresivo en defensa y ataque en el que destacaron los locales Scottie Barnes y RJ Barrett, con 33 puntos cada uno.

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Con el partido del jueves, los Cavaliers siguen por delante por 2-1. El próximo partido se disputará también en Toronto el domingo 26 de abril.