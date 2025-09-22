Los Harlem Globetrotters anuncian su regreso a España en 2026 como parte de la gira de su centenario

¡Los Harlem Globetrotters cumplen 100 años y para celebrarlo regresarán a España en 2026! Como parte de la gira mundial para conmemorar su centenario, del 14 al 24 de mayo de 2026 el histórico equipo norteamericano visitará nuestro país con La Gira de los 100 años.

Madrid, Barcelona, Vitoria, Valladolid, Zaragoza y Tarragona son las primeras ciudades confirmadas de esta inolvidable experiencia de diversión en familia, y próximamente se irán desvelando las nuevas sedes donde tendrán lugar los espectáculos.

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos de un siglo de jugadas asombrosas, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir una experiencia inolvidable gracias al Magic Pass y al Celebrity Court Pass o con las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench.

En este tour, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas.

Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de 60 récords mundiales Guinness, la cantidad más alta de cualquier deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados ‘Embajadores de la buena voluntad’ para promover dietas saludables y un estilo de vida activo.

Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 10 giras con Proactiv Entertainment en España, y son los creadores más originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con cualidades únicas.