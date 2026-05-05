Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, Euroliga en directo hoy: partido del play-off, en vivo

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid

Scariolo ya avisó en la previa de que este sería un partido largo y que sus jugadores tendrían que saber interpretarlo. El técnico italiano del Real Madrid tendrá a dos jugadores importantes como son Campazzo y Deck, con mucha frescura, ya que no jugaron ni un solo minuto en el partido de liga que los balones jugaron este pasado fin de semana.