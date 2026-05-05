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Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, Euroliga en directo hoy: partido del play-off, en vivo
Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan en el Arena Botevgrad en el tercer partido del play-off de la Euroliga
Xavi Turu
Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan en el Arena Botevgrad en el tercer partido del play-off de la Euroliga.
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid
Scariolo ya avisó en la previa de que este sería un partido largo y que sus jugadores tendrían que saber interpretarlo. El técnico italiano del Real Madrid tendrá a dos jugadores importantes como son Campazzo y Deck, con mucha frescura, ya que no jugaron ni un solo minuto en el partido de liga que los balones jugaron este pasado fin de semana.
La llegada de los blancos
El Real Madrid a su llegada al Arena Botevgrad, el exilio de Hapoel en Bulgaria.
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid
Los de Sergio Scariolo hicieron bueno el factor pista y se llevaron los dos primeros partidos en casa, para poner la eliminatoria 2-0. Para el choque de hoy, los blancos no podrán contar con Tavares, que recordemos que se lesionó en la rodilla en el primer partido de estos play-off.
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid
El escenario del partido con un Madrid que, si gana, se planta en la Final Four.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con el partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid, correspondiente al tercer choque de estos play-off de Euroliga, con el primer ‘match point’ para los blancos. El encuentro arranca a las 18:00 horas (CET) en el Arena Botevgrad de Bulgaria.
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