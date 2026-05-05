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Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, Euroliga en directo hoy: partido del play-off, en vivo

Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan en el Arena Botevgrad en el tercer partido del play-off de la Euroliga

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Playoff de la Euroliga

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Playoff de la Euroliga / AFP vía Europa Press

Xavi Turu

Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan en el Arena Botevgrad en el tercer partido del play-off de la Euroliga.

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