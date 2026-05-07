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Baloncesto
Hapoel - Real Madrid, en directo: play-off de la Euroliga, resultado en vivo
Hapoel Tel Aviv y Real Madrid se enfrentan en el Arena Botevgrad en el cuarto partido del play-off de la Euroliga
David Raurell
3r CUARTO
Están pasando pocas cosas en este tercer cuarto. El Real Madrid está contemporizando, consciente de la ventaja lograda en el primer tiempo.
Hapoel, por su parte, no está encontrando la continuidad en el juego del final del 1r cuarto.
3r CUARTO
Bryant le saca la falta personal a Andrés Feliz. Será balón para Hapoel, que sigue con los 10 puntos de desventaja.
3r CUARTO
¡Qué imagen!
Usman Grauba gana un rebote... estirado en el suelo.
3r CUARTO
¡Arranca el tercer cuarto!
Recuerden que la ventaja del Madrid es de 10 puntos
DESCANSO
El Madrid manda al descanso gracias a las actuaciones de Maledon, Garuba y Campazzo. Los de Scariolo han sido superiores en este primer tiempo, pero Hapoel también ha tenido sus opciones cuando Dan Oturu ha estado inspirado.
Nosotros hacemos un alto en el camino y regresamos justo antes que inicie el 3r cuarto en el Arena Botevgrad.
2º CUARTO
¡Descanso en Bulgaria!
Campazzo firma un últime triple brillante y permite que los de Scariolo afronten el tiempo de descanso con 10 puntos de ventaja (36-46)
2º CUARTO
Vasilije no falla desde la línea de tiros libres y pone a Hapoel Tel Aviv a siete puntos. Scariolo pide tiempo muerto para preparar su ataque a falta de 19 segundos.
2º CUARTO
Oturu se queja del hombro derecho tras un tapón de Chuma Okeke. 40 segundos por delante.
2º CUARTO
Nuevo tiempo muerto solicitado por Itoudis. 34-41 en el marcador a favor del Madrid.
2º CUARTO
Últimos dos minutos del segundo cuarto. Hapoel ha recortado la distancia hasta los cinco puntos.
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