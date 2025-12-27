Hakanson tomó el papel de Ricky para llevar al Joventut a la victoria

El Joventut sufrió hasta los instantes finales ante el Río Breogán, pero pudo certificar el triunfo en el Olímpic (83-75) en una destacada actuación del base verdinegro, Lude Hakanson (12 puntos y nueve asistencias) en una noche en que Dani Miret no pudo contar con Ricky Rubio y sí lo hizo con Sam Dekker, que llevaba un mes sin jugar. Hunt, con 15 puntos, fue el máximo anotador del Joventut.

JOV- BRE Liga Endesa JOV 83 75 BRE Alineaciones Joventut, 83 (17+26+11+29): Hakanson (12), Kraag (8), Hunt (15), Drell (11), Birgander (13)- cinco inicial-, Vives (3), Dekker(3), Allen (3), Ruzic (0), Tomic (12), Hanga (3). Río Breogán, 75 (18+17+19+21): Cook (10), Russell (4), Kurucs (2), Brankovic (14), Andric (3)- cinco inicial-, Dibba (0), Apic (4), Alonso (14), Aranitovic (4), Sakho (12), Mavra (12),

Con la baja de última hora de Ricky Rubio, que no se vistió ante el Río Breogán debido a una contusión en la pierna derecha, ambos conjuntos se lanzaron en el Olímpic a un ritmo trepidante, con más protagonismo en los ataques, que la defensa (12-10). Tomic entraba en pista mediado el primer cuarto, en una noche donde no podría asociarse con el base del Masnou, sin duda, todo un handicap para el pívot croata.

Dani Miret daba entrada a Sam Dekker, un jugador que no había tenido minutos en los últimos encuentros, y el técnico lo recuperaba para medirse a los gallegos, sin duda una gran noticia de un jugador que ha vivido unas semanas sin presencia en la pista. En un buen primer cuarto disputado a toda velocidad, el Río Breogán se llevaba el primer parcial con un ajustado 17-18.

No mejoraron las cosas para los verdinegros, que encajaban un parcial de 3-8 en el segundo cuarto, y obligaba a Miret a para el duelo porque los de Luis Casimiro jugaban con demasiada fluidez, y con Sakho y Mavra, anotando con facilidad (6). La Penya, desacertada en el triple, una de sus armas (2 de 9), aunque al Río, a pesar del 0 de 6 en larga distancia, conseguía anotar dentro de la zona.

Hanga, en una acción del encuentro ante el Río Breogán / JOV

Reacción del Joventut

Los triples empezaron a caer del lado de la Penya, y la reacción fue inmediata, con un parcial de 7-2, que igualaba la contienda, obligando a Luis Casimiro a cortar la racha local.(27-28). Breogán no le perdía la cara al duelo, con buenas acciones de Btankovic (29-30).

Drell jugó una buena primera mitad, anotando siete puntos para la Penya / JOV

Un triple de Vives daba la máxima a la Penya (34-30) que la ampliaba a ocho (40-32) aprovechando el rebote ofensivo. Dekker anotaba su primer triple, muy celebrado por los aficionados del Olímpic y que cerraba con un espectacular tapón para irse al descanso con una buena renta para los verdinegros (43-35).

En la reanudación, un triple de Hakanson daba la máxima a los locales (48-38), que jugaban cómodos en ataque, ante un Río Breogán que lo seguía intentando desde la larga distancia, pero sin demasiada fortuna (3 de 15). DeAndre Cook, desde el tiro libre, reducía la renta pero no amenazaba seriamente a los de Miret (50-43).

El duelo se ajusta

Los de Luis Palomo resistían a los envites del Joventut, con un Sam Dekker un tanto ansioso por anotar en su vuelta al equipo (54-52). Hakanson y Hunt volvian a pista, con una Penya necesitada de puntos y que veía amenazado el duelo por los gallegos que lograban igualar finalmente el partido al final del tercer (54-54).

Río Breogán lograba ponerse por delante gracias a Mavra (54-56) aunque la reacción del Joventut no se hizo esperar para un parcial de 6-0 (60-56). Los de Miret no lograban estirar el marcador ante un Río Breogán que se lo creía (67-66) a 5' del final. En los minutos decisivos, buenas acciones de Tomic y Hakanson sentenciaron la victoria para los verdinegros (83-75).