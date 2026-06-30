GWM: nuevo patrocinador oficial de la ACB y aliado en su aterrizaje en España

La ACB y GWM (Great Wall Motors) han sellado un acuerdo de patrocinio de tres temporadas por el que la compañía automovilística se convierte en patrocinador oficial de la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Minicopa Endesa, y en Vehículo Oficial de la competición durante las campañas 2026-27, 2027-28 y 2028-29.

El acuerdo une a la mejor liga nacional de baloncesto de Europa con una de las marcas de mayor proyección del sector de la automoción a escala global. Lo hace con una apuesta sostenida en el tiempo, con un contrato de tres años, con el que GWM construirá marca desde la cercanía, la visibilidad, el esfuerzo y la conexión con el público que aportan la acb y sus competiciones.

El anuncio se ha realizado en el acto con el que GWM ha presentado oficialmente su llegada al mercado español, y el lanzamiento del nuevo ORA 5 en nuestro país. En el evento, presentado por el periodista Vicente Vallés, han explicado las líneas maestras del acuerdo Nicole Wu, Chief Technology Officer, José Ignacio Olazábal, country manager de GWM España, y Antonio Martín, presidente de la acb.

Presentación del acuerdo / ACB

“Damos la bienvenida a GWM a la familia de la acb”, ha señalado Martín. “Nos ilusiona especialmente acompañar a una marca en el inicio de su camino en España y hacerlo, además, compartiendo su deseo de innovación y voluntad de construir un proyecto a largo plazo”.

“Hoy anunciamos una alianza con una competición que representa valores con los que nos sentimos plenamente identificados: la eficacia, la innovación, el esfuerzo y la búsqueda constante de resultados”, ha afirmado José Ignacio Olazábal, Country Manager de GWM España. “GWM llega a España con una visión a largo plazo, y este patrocinio nos permite presentarnos de una forma cercana, visible y emocional. No queremos que sea solo un logo, sino una plataforma de experiencias, contenido y conexión con el público”.

Una marca global que elige el baloncesto español

Fundada en 1990 y con sede en Baoding (China), GWM es una empresa global de movilidad inteligente presente en más de 170 países, con marcas como HAVAL, WEY, TANK, ORA y POER. En 2025 alcanzó 1,32 millones de vehículos vendidos —más de 506.000 fuera de China— y superando más de 15 millones de usuarios en todo el mundo.

Ora S, uno de los vehículos chinos que quieren introducir en España / ACB

Su liderazgo tecnológico se apoya en cerca de 50.000 solicitudes de patente, más de 30.000 patentes concedidas y un equipo de 23.000 profesionales de I+D. Con este bagaje, la compañía ha elegido la ACB y sus competiciones para dar a conocer su llegada a España, de la mano del ORA 5, el SUV compacto sobre el que se articula el inicio de su actividad comercial en el país, disponible con motorizaciones de gasolina, híbridas y 100% eléctricas.

Un patrocinio con activaciones y propósito

Más allá de la presencia de marca, ambas partes trabajarán en un programa de activaciones, contenidos digitales, experiencias y eventos vinculados a la competición, con la red de concesionarios, los aficionados y los medios como protagonistas. La colaboración incorpora, además, un enfoque de responsabilidad social a través de acciones con jóvenes, clubes y comunidades locales, en línea con el papel del baloncesto como motor de valores, inclusión y hábitos saludables.

Con esta incorporación, la ACB refuerza su cartera de patrocinadores con una compañía tecnológica de primer nivel mundial y consolida su atractivo como plataforma para que grandes marcas conecten con el público español.

Acerca de GWM

GWM (Great Wall Motors) es una empresa global de movilidad inteligente enfocada en ofrecer experiencias de conducción accesibles y de alto valor mediante la tecnología y la innovación. Fundada en 1990 y con sede en Baoding, China, GWM abarca toda la cadena de valor automotriz, desde el diseño y la I+D hasta la producción, las ventas y los servicios. Con operaciones internacionales desde 1998, su portfolio incluye las marcas HAVAL, WEY, TANK, ORA y POER, que abarcan SUV, turismos y pick-ups, ofreciendo así una amplia gama de soluciones de movilidad para todos los usos y escenarios.