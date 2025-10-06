¿Quién es Gunars Grinvalds? La nueva perla del Madrid que debutó con Scariolo

El primer partido de Liga Endesa del Real Madrid dejó un momento muy especial. Además de la vuelta de Scariolo al Movistar Arena para un partido liguero, ya había sucedido en Euroliga, la afición blanca pudo presenciar el debut de una de sus joyas de la cantera: Gunars Grinvalds. El letón saltó a pista y dio sus primeros pasos competitivos en el primer equipo a sus 17 años.

Debido a varias ausencias en la convocatoria blanca, como las de Theo Maledon, Gabriele Procida, Gabriel Deck y Usman Garuba, Grinvalds tuvo la oportunidad de sentarse en el banquillo del primer equipo. A falta de un minuto para el final del partido, con el resultado más que encarrilado, llegó el momento de que un nuevo nombre saliera a jugar en el Movistar Arena.

Gunars Grinvalds, en su debut con el Real Madrid / RMA

Nacido en enero de 2008, llegó a anotar su primer punto con la camiseta del primer equipo, ganándose el aplauso de la afición y el respaldo de sus compañeros. También le dio tiempo a intentar un triple, aunque lo falló. Internacional con Letonia en torneos de formación, Grinvalds es el segundo jugador de esta nacionalidad que milita en el Real Madrid.

El letón se unió al Real Madrid en el año 2021 y ha pasado por las diferentes categorías formativas hasta acabar debutando con la primera plantilla. Evidentemente, teniendo en cuenta el tiempo que lleva Scariolo a los mandos de los blancos, es el primer canterano que debuta a las órdenes del técnico italiano, que está decidido a contar y apostar por jugadores jóvenes.

Grinvalds no ha sido de los jugadores más sonados de la cantera, pero poco a poco ha ido escalando hasta ganarse el premio de este domingo. Se trata de un alero con una gran capacidad anotadora desde el exterior. Su intento desde el triple ante Gran Canaria demuestra que confía en esa faceta. Además, cuenta con buen manejo de balón y su capacidad defensiva no es nada mala.

Oportunidad para los canteranos

A pesar de la gran profundidad de plantilla del Real Madrid, la exigencia del calendario favorecerá que los canteranos entren en las convocatorias de Liga Endesa. Varios jugadores tendrán oportunidades durante la temporada para exhibir su juego y demostrar que tienen nivel para quedarse. Aun así, si uno destaca en exceso, es difícil que su objetivo sea quedarse en España.

"El Real Madrid tiene la mejor cantera de Europa", aseguraba Hugo González en el Media Day con los Boston Celtics. Un ejemplo de jugador que ha pasado por la cantera y ha acabado jugando en la NBA, aunque el caso más exitoso sea el de Luka Doncic, una de las estrellas del baloncesto mundial, que tiene claro que quiere retirarse en la capital española, el lugar que le vio crecer baloncestísticamente.