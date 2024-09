Guillem Vives: "Me hubiera encantado jugar con Ricky Rubio, pero realmente no le espero esta temporada..."

Guillem Vives afronta su cuarta temporada en su segunda etapa como jugador del Joventut de Badalona. Con 31 años, y en plena madurez deportiva, el director de juego verdinegro atiende a SPORT en la previa de curso, tras dejar atrás una campaña complicada a nivel global, que acabó con la destitución de Carles Durán como técnico del equipo, y la no clasificación ni para la Copa del Rey ni para el playoff de la Liga Endesa.

Vives, que compartirá posición de base con dos de las nuevas incorporaciones (Keye van der Vuurst y Devon Dootson) se muestra ambicioso y con muchas ganas de esta 24/25, y con el sabor amargo de no poder compartir vestuario con Ricky Rubio.

¿Cómo te ha sentado el descanso del verano?

Ha sido un verano largo, pero ha ido bien para desconectar. Estoy con esa ambición de dar un pasito más, que en los últimos años lo estamos haciendo tras una temporada un poco amarga para todos. Tenemos que seguir proyectando hacia arriba y volver a optar a esos puestos, a que la gente vuelva a estar un poco más orgullosa de nosotros respecto al año pasado y a enganchar más gente al Olímpic para que vengan y se lo pasen bien.

¿Qué te parece la plantilla que ha quedado para esta temporada?

Aún no hemos empezado la competición oficial. Entonces, quiero ver a nivel oficial cómo estamos, a nivel competitivo. Esa tensión competitiva que define los equipos, esa mentalidad, que sí que en los amistosos la ves, la notas, pero más el día a día, en una competición como la Lliga Catalana, que es dura y no tienes mucho tiempo de descanso. Es un buen test para nosotros, para vernos. Lo que sí que se puede concluir es que tenemos un día a día muy bueno, un vestuario unido, y eso nos permite mejorar como equipo".

Imagino que uno de los objetivos es intentar regresar a esa versión que os llevó a 'semis' de Eurocup y Liga Endesa...

Ahora es muy difícil decirlo. Creo además que la ACB ha subido un montón el nivel. La doble competición, siempre lo he dicho, en la liga española es durísima. Entonces hay que vernos como estamos y que es verdad que aspiramos a ello. Y eso lo marcará el nivel competitivo y sobre todo la mentalidad del equipo en el día a día porque tanto la Eurocup como la Liga Endesa, si no eres regular ahí te hundes y tienes que tener la mentalidad en los días duros, en los viajes duros. Eso hay que transmitirlo como grupo, a la gente que más o menos no lo sabe. Entonces veremos si este equipo lo tiene.

Guillem Vives, durante un entrenamiento con el Joventut de Badalona / Javi Ferrándiz

Tienes a nuevos compañeros en la posición de base...

Me hubiera gustado ser más (jugadores) con Ricky Rubio, pero bueno, no le presionamos. Hubiese sido un notición para el mundo del baloncesto y para la Penya, sobre todo como aficionado, me hubiera encantado verle.

¿Le esperas esta temporada?

Realmente no, pero si viene, para mí, será un beneficio total para nosotros, y él lo sabe que todo el mundo estará contento. Tenemos dos bases jóvenes, con cierta inexperiencia en doble competición Eurocup - Liga Endesa. No es lo mismo jugar en otra liga que en la ACB, que te puedes ir al campo del Manresa, que es durísimo, y al día siguiente vuelas a Polonia y también es durísimo. Transmitir esa mentalidad del día a día, porque al final eso te marca para llegar mejor en los momentos clave, tener el factor campo, tener más ventaja. Les veo con mucha ambición, con mucha hambre para afrontar eso y creo que eso es primordial.

Me hubiera encantado jugar con Ricky Rubio, pero realmente no le espero esta temporada... Guillem Vives — Jugador del Joventut de Badalona

Guillem Vives confía en que la Penya recupere su mejor versión esta campaña / Javi Ferrándiz

¿Cambian mucho las pizarras de Dani Miret y Carles Durán?

Creo que la filosofía es la misma. Son dos entrenadores de la base de la Penya. Los entrenadores de la base de la Penya tienen un sello reconocible, eso no va a cambiar. Pero está claro que pequeños detalles siempre marcan, tácticamente, dinámicas, todo lo varía. Vamos a ver cómo se envuelve Dani allí, y estamos contentos de cómo está llevando. Veremos cómo la tensión oficial, la competitividad, a ver cómo eso también en momentos de presión lo llevamos, pero de momento estamos bien.

¿Qué le pides a la afición verdinegra?

Que se lo pase bien y que traigan más amigos, más amigas y que eso vaya enganchando gente. Para mí realmente el objetivo del año, sinceramente, y que me emocionaría es volver a ver el Olímpic más días llenos. Eso es trabajo del club, nuestro, de todos, pero como he dicho, si les puedo pedir algo, pues que el boca a oreja vaya surgiendo y traigamos más socios, más socias. Ahora tenemos la Liga Femenina también en Badalona, entonces, es un reclamo que hay que aprovechar y a ver si tenemos más gente para vernos.