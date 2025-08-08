Guillem Jou: «Del Leyma me atraía poder ser protagonista, sentirme importante y jugar»

Guillem Jou (Llagostera, 1997) puso punto final a doce años con la camiseta del Bàsquet Manresa hace pocas semanas y no ha tardado en encontrar equipo. El Leyma Básquet Coruña, que acaba de descender de la ACB, se aprovechará de su experiencia para intentar repetir el ascenso a la máxima categoría cuanto antes mejor.

¿Cómo surge la opción de jugar en A Coruña?

Desde el primer momento en que supieron que no seguiría en Manresa se interesaron mucho por mí, sobre todo teniendo a Carles Marco como entrenador. Hubo una buena comunicación y tanto el club como yo estábamos predispuestos a llegar a un acuerdo. Esperamos un poco, porque hubo alguna posibilidad de ACB, pero al final vi que esta era mi mejor opción.

¿Tenía ofertas para haberse quedado en la máxima categoría?

Sí, había otra oferta, pero el proyecto que he aceptado, con ganas de intentar volver a subir, era muy bueno. La posibilidad de ACB era para un rol secundario y en A Coruña, en cambio, me han dicho que tendré confianza y minutos, que seré protagonista. Esto me atraía más, sentirme importante y jugar.

¿Cuánto peso ha tenido la presencia en el Leyma de alguien conocido en Manresa, como Carles Marco, en su decisión?

Ya lo conocía y, además, tenía compañeros que lo habían tenido como entrenador otros años y me hablaron muy bien de él. Me llamó y terminó de convencerme.

¿Su prioridad, ahora, es tener minutos después de varios años complicados por las lesiones y la falta de continuidad?

Quiero jugar, estar a gusto y cómodo. Al final te lo tienes que ganar, pero la idea inicial es que pueda tener presencia. También me gustó la idea de juego que tiene [Carles Marco], como ve el equipo y su forma de hablar, lo que transmite como persona. Las temporadas son muy largas y puede pasar de todo, pero si te gusta lo que sientes cuando hablas con alguien del proyecto, te hace decantar la balanza.

Vuelve a Primera FEB después de haberla jugado con el Manresa [cuando era LEB Oro]. Para el club y para usted, aquello fue un paso atrás para coger impulso. ¿Se lo toma igual ahora?

Ojalá sea así. Quiero ayudar al Leyma a subir a ACB, a pesar de que la competencia que hay en la liga es muy grande, con muchos proyectos interesantes. Quiero jugar muchos minutos, estar tranquilo y ver otro mundo. Seguro que ellos también me ayudan a mí para lograr el objetivo, pero sin volvernos locos.

¿Son el rival a batir, al ser el único descendido de ACB tras la repesca del Granada?

Hay equipos como Estudiantes o el Obradoiro que tienen más presión que nosotros. El Leyma solo ha jugado un año en la ACB y quiere volver, pero sin marcar plazos y que esto sea un todo o nada como hacen otros. No nos queremos poner esa presión extra. El Obradoiro tiene equipo para subir y será el rival a batir, igual que Estudiantes, por la entidad que es y la masa social que tiene. También hay que contar con Fuenlabrada o Palencia.

Subirá directo el primer clasificado y habrá un play off para los demás que termina con una Final Four, a diferencia de cuando subió el Baxi, que eran eliminatorias hasta el final. ¿Es una lotería esta segunda opción?

Si no subes directo influye mucho de tener un buen cruce en los cuartos de final del play off. En la Final Four, dependes de los detalles, de los nervios y de quienes tengan el día, un poco como le pasó al Lleida hace dos temporadas. Cuando nosotros subimos, el mejor equipo tenía más opciones.

El Leyma se está reforzando con muchos jugadores con experiencia en Primera FEB, en vez de en la ACB. ¿Esta es la fórmula necesaria para esta liga?

El tiempo lo dirá, pero creo que sí. Son dos ligas muy diferentes. Parece que viniendo de la ACB lo tienes muy fácil, pero no es así. Es una liga complicada y dura. Estoy contento con los compañeros que tendré, porque conocer la competición es un factor muy importante. Puedes tener jugadores muy buenos, pero si no saben cómo es el torneo todo se complica. También pasa en la ACB, cuando viene gente de otras ligas.

En el Coliseum se vive un gran ambiente. ¿Este factor lo motiva?

Tenemos alrededor de 5.000 abonados, que para ser un equipo de Primera FEB es una cifra buenísima. Es un factor que también ayuda. El proyecto es bueno y la masa social tiene ganas de ver baloncesto en la máxima categoría de nuevo. Todo parece bien alineado antes de empezar.

Personalmente, ¿es su primera experiencia fuera de Cataluña?

Sí, de hecho, es la primera fuera de Manresa.

¿Cómo la afronta?

En la misma línea que desde el punto de vista deportivo. Todos los mensajes y sensaciones son buenos. Veo gente muy normal y próxima y eso me da tranquilidad. Estaré lejos de casa, de Manresa y de Llagostera, pero con lo que me han transmitido, seguro que va bien.

¿Ha hablado con algún excompañero que jugase en A Coruña?

Sí, con Álex Hernández, cuando recibí el primer contacto. Le pregunté cómo eran la ciudad y el club y me habló muy bien de todo el mundo. Me da confianza que alguien que ha estado allí cuatro años me diga eso, me tranquiliza.

También vivirá un cambio de rol, ya que en Manresa usted ayudaba a los recién llegados a integrarse y ahora será uno de ellos.

Iré con la mente muy abierta para que me lo expliquen todo. Qué se tiene que hacer, a dónde se tiene que ir... Nos iremos adaptando.

¿Aprenderá gallego?

Alguna cosa, sí.

Hace un mes y medio que se dijo que no seguía en el Manresa. ¿Le quedó alguna espina clavada?

La salida fue correcta y sin ningún problema. No tuve ninguno con el club y creo que ellos tampoco conmigo. Todo fue muy fácil.

Estuvo lesionado, pero cuando se recuperó no jugó mucho. ¿Cree que podría haber sido diferente?

Esto es baloncesto profesional y cada cual reparte los minutos en función de una idea de juego. No se tiene que recriminar nada a nadie, ni mucho menos. Es ley de vida. No tengo nada contra nadie y menos contra el club. Está todo bien. Lo que pediría a la gente es que anime mucho al Manresa, que con la marcha de Xevi Pujol y la adaptación de los nuevos jugadores, quizás le cueste un poco al principio.

¿Su objetivo es el ascenso naranja para visitar el Congost en la campaña 2026-27?

Ese sería el plan perfecto, pero en la vida no todo sale como uno quiere. Ojalá sea así. Firmé por dos años, pero no quiero sumarnos presión porque no nos ayudaría.