Guardiola desvela sus tres jugadores favoritos de la NBA

Durante el viaje del Manchester City a Palermo, donde disputó un amistoso de pretemporada en el que salió victorioso por 3-0, Pep Guardiola dedicó un tiempo a hablar sobre un deporte completamente distinto al fútbol: el baloncesto. El técnico catalán es un aficionado a la NBA y lo volvió a demostrar, desvelando sus jugadores favoritos de la liga norteamericana actual.

"La NBA siempre ha sido importante en mi vida", dijo Guardiola, que reconoció que el baloncesto le influye tanto en su vida personal como profesional. El actual entrenador del Manchester City se ha dejado ver varias veces por pistas de baloncesto, tanto en el Palau Blaugrana para animar a su Barça como por Estados Unidos, disfrutando del espectáculo y del juego.

Guardiola cuenta con buenos amigos en la liga norteamericana, como es el caso de Joe Mazzulla, entrenador de los Boston Celtics. Cuando se le preguntó por la reciente renovación del técnico, no dudó en responder efusivamente: "Me encanta", expresó. Además, también destacó las capacidades y el enfoque de Mazzulla en la dirección técnica.

Pep Guardiola, entrenador del City / Perform

Fue entonces cuando el catalán se 'mojó' y nombró a sus tres jugadores favorits en la era 'post-Jordan'. "Stephen Curry, Luka Doncic y LeBron James", desveló Guardiola. Tres estilos completamente diferentes, aunque todos se han hecho un nombre en la NBA. Sobre todo Curry y LeBron, que están afrontando el final de sus carreras y han dejado un increíble legado.

En el caso de Doncic, el esloveno representa la nueva generación de grandes estrellas de la NBA. Después de su sorprendente movimiento a Los Ángeles Lakers a principios de año, y su reciente renovación y contrato multimillonario, Luka afrontará la próxima temporada con el objetivo de liderar a los nuevos Lakers, ayudado por su cambio físico.

Doncic y su nuevo cambio físico / FIBA

El partido en Palermo fue el último de Guardiola y sus jugadores antes de empezar la Premier League. Los 'cityzens' se estrenarán fuera de casa ante el Wolverhampton el próximo sábado, después de una temporada decepcionante donde no pudieron luchar por el título y su principal objetivo fue el de clasificarse para la Champions League.

Un 'parón' después del Manchester City

El técnico catalán ya informó que, tras esta larga etapa en el Manchester City, se tomará un parón como entrenador. "Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido", aseguró en una entrevista a 'GQ Hype'.

"Creo que supe parar en el momento justo. Me pasó lo mismo en el Barça, llegó un momento en que dije basta, es suficiente". Aun así, el entrenador catalán no dijo concretamente cuándo va a ser, si después de acabar esta temporada o todavía tendrá energía para seguir al mando de uno de los clubes más exitosos de Inglaterra en los últimos años.