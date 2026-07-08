El Grupo Baskonia-Alavés lleva por primera vez sus campus de verano fuera de Vitoria con Mataró como sede

El Baskonia Summer Camp ya reúne a decenas de jóvenes en la localidad catalana y, en las próximas semanas, será el turno del Deportivo Alavés Summer Camp, ambos organizados junto a GMS Sports Group.

El Grupo Baskonia-Alavés da un paso más en la expansión de sus programas formativos con la celebración, por primera vez en su historia, de sus campus de verano fuera de Vitoria-Gasteiz. La localidad de Mataró (Barcelona), en pleno Maresme, ha sido el lugar elegido para acoger esta primera experiencia, que reúne durante el mes de julio los campus oficiales de Baskonia y del Deportivo Alavés.

Fútbol y básquet

El primero de ellos, el Baskonia Summer Camp, comenzó el pasado lunes 6 de julio y se desarrollará hasta este viernes 10 de julio. Durante toda la semana, los participantes disfrutan de una experiencia de formación basada en la metodología de uno de los clubes más prestigiosos del baloncesto europeo, vigente campeón de la Copa del Rey.

Corrillo en un entrenamiento / Campus Baskonia-Alavés

Tras la conclusión del campus de baloncesto, será el turno del Deportivo Alavés Summer Camp, que tendrá lugar en dos turnos: del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio. Los jóvenes futbolistas participantes podrán entrenar siguiendo la metodología de trabajo del club vitoriano, actualmente en Primera División, con sesiones diseñadas para potenciar tanto el desarrollo técnico y táctico como los valores que caracterizan a la entidad.

Ambos campus están organizados por GMS Sports Group, empresa catalana con una amplia trayectoria en la organización y desarrollo de campus deportivos en la comarca del Maresme. La compañía ha sido la elegida por el Grupo Baskonia-Alavés para liderar este proyecto, trabajando de forma conjunta con responsables de las academias oficiales de ambos clubes.

Una apuesta importante

Con este objetivo, profesionales de las áreas formativas de Baskonia y Deportivo Alavés se han desplazado hasta Mataró para supervisar el desarrollo de los campus e implantar de manera fiel las metodologías de entrenamiento que se aplican diariamente en dos entidades de referencia del deporte profesional español.

La iniciativa supone un importante paso dentro de la estrategia de crecimiento del Grupo Baskonia-Alavés, acercando su modelo de formación a nuevos territorios y ofreciendo a niños y niñas la oportunidad de vivir una experiencia deportiva de alto nivel sin salir de Cataluña.

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Máxima concentración durante las sesiones / Campus Baskonia-Alavés

Con esta primera edición en Mataró, el Grupo Baskonia-Alavés reafirma su apuesta por el desarrollo del deporte base y la formación integral de jóvenes deportistas, llevando más allá del País Vasco la filosofía, los valores y la metodología que han convertido a ambas entidades en referentes dentro del baloncesto y el fútbol profesional.