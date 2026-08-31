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Grecia - España, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo

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Xavi Turu

Barcelona

Grecia y España se enfrentan en el Telekom Center de Atenas en la clasificación para el próximo Mundial de baloncesto.

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