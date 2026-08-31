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Grecia - España, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo
La selección de Chus Mateo visita Atenas en busca de un triunfo que vuelva a enderezar la clasificación para Catar 2027
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Xavi Turu
Barcelona
Grecia y España se enfrentan en el Telekom Center de Atenas en la clasificación para el próximo Mundial de baloncesto.
Grecia – España
Listos y preparados también los helenos para el choque.
Listo el vestuario de La Familia
El vestuario del combinado español, listo para este encuentro en el OAKA.
Grecia – España
Partido importante esta tarde para los de Chus Mateo y compañía. En frente tendrán al conjunto heleno entrenado por una de las leyendas del baloncesto griego: Vassilis Spanoulis.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con el partido de clasificación para el Mundial de Catar 2027 entre Grecia y España. La contienda se juega en el Pabellón OAKA de Atenas a las 18:00 horas.
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