Great Osobor, la gran esperanza de la nueva España de Chus Mateo

La andadura de la España de Chus Mateo ha arrancado a buen ritmo. El nuevo seleccionador nacional tomó el camino inverso de Sergio Scariolo hace unos meses, y tras su destitución como técnico del Real Madrid, cogió las riendas de 'La Familia'.

Por delante, los dos primeros partidos de las ventanas FIBA ante Dinamarca y Georgia, en los que el combinado nacional busca dos triunfos en ese camino hacia la próxima Copa del Mundo que se disputará en Catar en 2027. La cosa no pudo arrancar mejor en tierras danesas, y España se apuntó una cómoda victoria por 64-74 en un partido que tuvieron dominado prácticamente en todo momento.

Debut de Great Osobor con la absoluta

Un duelo, ante Dinamarca, que fue especial para un Great Osobor que disputó su primer partido con 'La Familia'. El pívot español estuvo trabajando el pasado verano con la España B de Jaume Ponsarnau, y ha sido en estas ventanas FIBA cuando le ha llegado la oportunidad con la absoluta.

Great Osobor debutó con España / FIBA

Su rendimiento no pudo ser mejor: 12 puntos y ocho rebotes en algo más de 18 minutos, a los que les añadió dos robos. 15 créditos de valoración y un +3 en el apartado estadístico del +/-, que recoge los puntos anotados y encajados por el equipo con dicho jugador en pista.

Las palabras de Chus Mateo sobre Osobor

“Ha jugado muy bien. Tiene mucha calidad y ha estado bien en muchos momentos. Hay cosas que tiene que aprender con el tiempo, pero me alegro de que los errores sean por juventud”, comentó Chus Mateo tras el partido en unas declaraciones recogidas por Marca.

A Osobor le ha llegado la oportunidad con España a pocos días de cumplir 23 años. El pívot español, de 2,03 metros y 111 kilos, milita actualmente en el Science City Jena de la Bundesliga alemana con el que está promediando 16,1 tantos y 4,3 rebotes por encuentro. Un Osobor que ya ha dado muestras de su potencial en Alemania, ya que firmó 28 puntos en el partido ante el Oldenburg.

Great Osobor rozó las dobles figuras en su debut con España / FIBA

Español no 'cupo'

A nivel federativo, la situación de Osobor es curiosa y algo complicada. Nacido en Tudela, se mudó a los 12 años a Reino Unido para jugar en el Myerscough College y en los Bradford Dragons de la segunda división inglesa. Tras aquello, aterrizaje en el baloncesto universitario estadounidense donde vistió las camisetas de Montana State, Utah State y Washington. Toda esta actividad deportiva desarrollada en el extranjero hace que Osobor no cuente como jugador de formación local (cupo) en el baloncesto ACB pese a ser español, tener la nacionalidad y haber nacido en España.

Osobor es un pívot bajo, pero esa falta de centímetros no le imposibilita ser un '5' que puede jugar por encima del aro y que carga bien el rebote. Es rápido y su potencia física le permite hacerse grande en la pintura. Además, tiene buen bote de balón y un juego de pies más que interesante, algo que no se tercia últimamente en los pívots. "Me he sentido bien, es una oportunidad espectacular y le estoy muy agradecido al entrenador. Solo quería jugar muy duro y hemos ganado, que es lo que importa", comentó Osobor tras el encuentro. Este próximo domingo, a partir de las 19:45h (CET), nuevo test, esta vez más exigente, ante la Georgia de 'Toko' Shengelia y Gio Shermadini.