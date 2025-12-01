La selección de baloncesto confirma la lesión de cruzado de Great Osobor

El ala-pívot tudelano Great Osobor, de 22 años, sufrió un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, una rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y otra del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación, en la victoria por 90-61 sobre Georgia este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación al Mundial 2027, según un comunicado.

"Las pruebas realizadas anoche confirman que Great Osobor tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación", informó la FEB.

La federación mostró "su tristeza por este diagnóstico y el apoyo firme al jugador, a quien acompañará en todo lo que sea necesario durante su proceso de recuperación". "'La Familia' espera la vuelta de Great, que se ha hecho un hueco en el corazón de todos en muy poco tiempo", agregó el comunicado.

Osobor, jugador del Science City Jena alemán, debutó con la selección en estas 'Ventanas' y fue uno de los jugadores más destacados en su debut, con 12 puntos -segundo jugador español con más anotación del encuentro en Dinamarca-, pero en su segundo encuentro con la selección, sufrió esta grave lesión de rodilla, por la podría estar varios meses de baja.