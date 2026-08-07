El grave asunto personal en que anda metido Luka Doncic

Luka Doncic trata de centrarse en llegar en la mejor forma posible al inicio de la temporada con los Lakers, aunque un asunto personal le está consumiendo y puede que lo haga durante un tiempo a tenor de la demanda de su ex pareja, Ana Maria Goltes.

Según avanzaba la cadena TMZ, Anamaria Goltes, ex prometida de Luka Doncic, estaría dispuesta a poner fin a su batalla legal por la custodia de sus hijos con la superestrella de Los Angeles Lakers a cambio de una suma exorbitante.

Goltes le ha dicho a Doncic y a su equipo que retiraría la demanda contra el seis veces All-Star de la NBA si él accediera a pagarle 50 millones de dólares, según un informe de TMZ, que cita a "fuentes con conocimiento directo". El medio afirma que el 80% de la indemnización sería para Goltes y el 20% restante para sus dos hijos.

Doncic, junto a su ex pareja, que ahora quiere llegar a un acuerdo de separación y la custodia legal de sus hijas / MTZ

Quiere negociar

El jugador piensa negociar esa cantidad que considera desproporcionada, aunque lo que más le duele es que su ex pareja le quiera reducir la visita de sus hijas de dos días a solo uno a la semana, algo que considera innegociable.

La estrella quiere más tiempo con sus hijas y su ex pareja quiere reducirla, además de 50 millones de dólares / TMZ

"Nunca imaginé que la mujer con la que construí mi vida algún día me pediría 40 millones de dólares para ella y 10 millones para nuestras dos hijas. Lo que me duele aún más es que, según se informa, está pidiendo al tribunal que reduzca mi tiempo de paternidad de dos días a la semana a solo uno”, dijo en una entrevista reciente.

“Puedo ganar más dinero, pero nunca podré reemplazar los momentos preciosos que pierdo con mis hijas. Le di mi corazón, mi confianza y años de mi vida a esta relación, creyendo que estábamos construyendo un futuro juntas. Ahora, estoy luchando no solo para proteger lo que he trabajado, sino para seguir siendo un padre activo en la vida de mis hijas. Esa es la batalla más dura que he enfrentado jamás”, aseguró.